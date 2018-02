ALENA SEREDOVA Ex moglie di Gigi Buffon e il nuovo amore con Alessandro Nasi

GIANLUIGI BUFFON/ Ritiro - Ilaria D'Amico e ALENA SEREDOVA : il dramma della depressione (L'Intervista) : GIANLUIGI BUFFON sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:39:00 GMT)

L’Intervista - Gigi Buffon : ho ricevuto tanto da ALENA Seredova! : Gigi Buffon a L’Intervista parla della sua carriera calcistica, ma anche della sua storia d’amore con Alena Seredova. Il portiere inoltre spende belle parole anche per Ilaria D’Amico. Un’intervista che non lascia spazio all’immaginazione. Maurizio Costanzo nel programma L’Intervista ha ospitato Gigi Buffon il quale racconta in un faccia a faccia della sua carriera sportiva, toccando anche alcuni aspetti della ...

Gigi Buffon a L’intervista : “Ilaria D’Amico una donna speciale - da ALENA SEREDOVA ho ricevuto tanto” : Gigi Buffon è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 15 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Gigi Buffon parla della ex Alena Seredova Costanzo: “Oggi Alena Seredova per lei cos’è?” Buffon: “È una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei […] L'articolo Gigi Buffon a L’intervista: ...

Mamma ALENA SEREDOVA in fondo al mare : «Mamma, c’è un delfino». «Mamma, ce n’è un altro». Per Alena Seredova, 39 anni, la visita all’acquario di Genova è stata un susseguirsi di «guarda qui», e «guarda lì». Ad indicarle pinguini, foche e altri animali marini sono stati i due figli David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio con Gigi Buffon, che oggi, 28 gennaio, compie 40 anni. I tre hanno trascorso una notte «in fondo al mare», nella camera, in onore del cartone ...

ALENA SEREDOVA parla del tradimento di Gigi Buffon : Alena Seredova in un’intervista al programma “Le Capitane su Spike T” tira una frecciatina al suo ex, Gigi Buffon. “Per essere una… (fa il gesto delle corna sulla sua testa, ndr)… non è mai morto nessuno. Si può andare tranquillamente avanti, si può stare anche bene e si può stare anche meglio”. Ironica, spigliata, determinata, E se tornasse indietro? Rifarebbe tutto. Le scelte in amore e quelle che l’hanno portata a diventare ...

ALENA SEREDOVA : "Di corna non è mai morto nessuno - anzi si può stare meglio" : Ospitata dal programma Le Capitane, in onda su Spike Tv, Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento dell'ex marito Gianluigi Buffon con la giornalista sportiva Ilaria D'Amico. La fine del loro matrimonio é ormai conosciuta al grande pubblico, eppure oggi la modella ceca riesce ad affrontare tranquillamente l'argomento senza rabbia e risentimento. Dalla storia d'amore col portiere sono comunque nati due figli e per tale ragione, ha ...

