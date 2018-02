Alcoa | firmata la cessione | “Festeggeremo dopo il primo lingotto”

Alcoa : firmata cessione a Sider Alloys : 13.08 E' stato firmato al Mise l'accordo per la cessione dello stabilimento di Portovesme (ex Alcoa) da Invitalia al gruppo svizzero Sider Alloys. "Oggi non è una conclusione ma l'inizio di un processo e, come ho detto chiaramente ai lavoratori di Alcoa, si festeggerà quando uscirà il primo lingotto di alluminio fino ad allora c'è solo da lavorare, -ha detto il ministro dello Sviluppo economico Calenda- non siamo ancora fuori dalla situazione ...