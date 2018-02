Al Bano vola in Australia lontano dalle sue donne

LOREDANA LECCISO TORNA DA AL Bano CARRISI?/ Il cantante vola in Australia : "Con me ci sono solo i miei figli" : LOREDANA LECCISO TORNA da Al BANO CARRISI? La pugliese avvistata con due valigie e già si parla di crisi superata e di ritorno a Cellino San Marco, sarà vero? Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:31:00 GMT)

L'elBano 'jet' dei ghiacci vola in Corea del Sud : Francesco Costa alle olimpiadi invernali con gli azzurri del bob: E' un onore rappresentare il mio paese

Al Bano Carrisi/ "Romina Power? Una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei" (L'Intervista) : Al Bano Carrisi a L'Intervista di Maurizio Costanzo confessa: "Romina Power? La nostra era una favola! Non volevo perdermi neppure un minuto con lei".(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Al Bano : "Romina - una favola : non ho voluto perdere neanche un minuto" : "Una bella storia, per certi versi incredibile", "una favola di cui non ho voluto perdere un minuto". Ospite de "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, Al Bano Carrisi racconta a cuore aperto la storia d'...

Al Bano : "Romina - la favola di cui non ho voluto perdere neanche un minuto" : "Una bella storia, per certi versi incredibile", "una favola di cui non ho voluto perdere un minuto". Ospite de "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, Al Bano Carrisi racconta a cuore aperto la storia d'...