Al Bano Carrisi ‘scappa’ da Loredana Lecciso e Romina Power

LOREDANA LECCISO TORNA DA AL Bano CARRISI?/ Il cantante vola in Australia : "Con me ci sono solo i miei figli" : LOREDANA LECCISO TORNA da Al BANO CARRISI? La pugliese avvistata con due valigie e già si parla di crisi superata e di ritorno a Cellino San Marco, sarà vero? Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:31:00 GMT)

Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi?/ Valigie in vista per tornare a Cellino? I dubbi rimangono : Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi? La pugliese avvistata con due Valigie e già si parla di crisi superata e di ritorno a Cellino San Marco, sarà vero? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi?/ La pugliese avvistata con due valigie - crisi superata o.... : Loredana Lecciso torna da Al Bano Carrisi? La pugliese avvistata con due valigie e già si parla di crisi superata e di ritorno a Cellino San Marco, sarà vero? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:28:00 GMT)

LOREDANA LECCISO/ Dopo la crisi con Al Bano Carrisi sarà la Maddalena a teatro (Pomeriggio 5) : LOREDANA LECCISO, la crisi con Al Bano a Pomeriggio 5. “Romina Power rivuole il suo posto, ma lui...”, ha dichiarato intanto un'amica del cantante pugliese. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:34:00 GMT)

Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina/ "Come finirà? Chi vivrà - vedrà...". E si bacia con Staffelli! : Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina Power: dal Tapiro di Striscia la Notizia ai nuovi sviluppi rivelati a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul “triangolo” amoroso(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:25:00 GMT)

LOREDANA LECCISO SU AL Bano Carrisi E ROMINA/ Tapiro di Striscia la Notizia : “Quel cuore... Non ho gradito” : LOREDANA LECCISO su Al BANO CARRISI e ROMINA Power: dal Tapiro di Striscia la Notizia ai nuovi sviluppi rivelati a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul “triangolo” amoroso(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:42:00 GMT)

Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina/ Tapiro di Striscia la Notizia e nuovi sviluppi a Pomeriggio 5 : Loredana Lecciso su Al Bano Carrisi e Romina Power: dal Tapiro di Striscia la Notizia ai nuovi sviluppi rivelati a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sul “triangolo” amoroso(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Loredana Lecciso a Domenica Live svela la sua decisione su Al Bano Carrisi : ecco cosa farà : Loredana Lecciso a Domenica Liv e parla di Al Bano Carrisi e di quanto successo con Romina Power nelle scorse settimane. Tra frecciatine, accuse e dichiarazioni contro l'ex moglie di Al Bano, la ...

Al Bano Carrisi sarà giudice a The Voice of Italy Video : #al Bano Carrisi è stato chiamato dalla Rai, per prendere parte al programma di #The Voice nella versione italiana. Il cantante pugliese che soltanto un mese fa aveva detto addio al mondo della musica per via dei tanti problemi di salute che lo hanno colpito ultimamente, è pronto per iniziare una nuova avventura. Esperienza del tutto nuova ed inedita per il cantautore pugliese, della quale si dice onorato di essere stato chiamato per partecipare ...

Al Bano Carrisi sarà giudice a The Voice of Italy : Al Bano Carrisi è stato chiamato dalla Rai, per prendere parte al programma di The Voice nella versione italiana. Il cantante pugliese che soltanto un mese fa aveva detto addio al mondo della musica per via dei tanti problemi di salute che lo hanno colpito ultimamente, è pronto per iniziare una nuova avventura. Esperienza del tutto nuova ed inedita per il cantautore pugliese, della quale si dice onorato di essere stato chiamato per partecipare ...

ELTON JOHN SI RITIRA DALLE SCENE/ Ecco l'annuncio ufficiale - il Sir della musica come Al Bano Carrisi? : ELTON JOHN si RITIRA DALLE SCENE: è arrivato l'annuncio ufficiale del leggendario musicista. “Ho figli, quindi le priorità sono cambiate”, ha dichiarato. Ma l'addio non sarà totale...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati?/ "Se mi sono lasciato con lei? A me non risulta" : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati per colpa di Romina Power? Il cantante di Cellino San Marco smentisce; nuovi chiarimenti a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:59:00 GMT)

AL Bano Carrisi E LOREDANA LECCISO SI SONO LASCIATI?/ Una dichiarazione del cantante fa dubitare(Pomeriggio 5) : Al BANO CARRISI e LOREDANA LECCISO si SONO lasciati per colpa di Romina Power? Il cantante di Cellino San Marco smentisce; nuovi chiarimenti a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:24:00 GMT)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati?/ "Per lei è stata un'estate difficile" (Pomeriggio 5) : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati per colpa di Romina Power? Il cantante di Cellino San Marco smentisce; nuovi chiarimenti a Pomeriggio 5?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:03:00 GMT)