7 giovani su 10 non andranno a votare alle elezioni Ecco perché la politica ha smesso di

Dal caso Florida al bullismo scolastico - fate parlare i giovani con i nonni : Strage in Florida. Un'ex-studente spara e uccide almeno 17 persone. Un fatto tragico, che purtroppo si ripete spesso nelle scuole americane. SkyTg24 giustamente fa uno speciale sull'evento, invitando insegnanti ed esperte di giovani. Nella discussione si parla di Italia, di studenti-bulli che picchiano i professori, di genitori che li difendono, di giovani che non sanno gestire rabbia e frustrazioni, senza rispetto dell'autorità etc. ...

Lavoro : Berlusconi - 3 mln giovani non lo cercano e vanno in discoteca : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Abbiamo tre milioni di giovani in Italia che non studiano più e che non hanno un Lavoro e non lo cercano nemmeno più. Si svegliano a mezzogiorno, si rintanano nella loro stanza a giocare con il computer, mangiano la sera, vanno fuori e vanno in discoteca”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, incontrando i dirigenti della Coldiretti.“Bisogna intervenire con un procedimento d’urgenza, ...

Toscana - la Destra giovanile conquista la consulta regionale. “Non c’entriamo con CasaPound. Siamo antifascisti e anticomunisti” : C’era una volta la rossa Toscana. A usare l’imperfetto sono gli studenti. Per la prima volta la Destra giovanile ha conquistato la consulta regionale. A mandare a casa le realtà di sinistra che da anni “governavano” il parlamentino che rappresenta 160mila allievi, è “Azione Studentesca”, il movimento che ha come simbolo la croce bretone e che si rispecchia in “Fratelli d’Italia”. Hanno espugnato prima Prato e Pistoia per poi puntare a Firenze. E ...

Meglio vendere a genitori e nonni che ai giovani. La Silver Economy - secondo Alibaba : Come sarà l'app La nuova app sarà pertanto più user friendly e semplice da usare, ma rimarranno in uso le funzioni chiave come l'accesso a programmi di live streaming e consigli personalizzati per ...

Vincitore Sanremo giovani 2018/ Chi è? Ultimo : "Nella mia vita non solo delusioni" (Nuove Proposte) : Chi è il Vincitore di Sanremo Giovani 2018? Ultimo, nome d'arte per Niccolò Moriconi, conquista titolo e consensi, piazzandosi ai vertici delle classifiche di iTunes.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Sanremo - Ultimo vince tra i giovani - a Mirkoeilcane premio Critica. Baglioni-Nannini show - Pelù omaggia Battisti. Michelle : agli esordi ho lottato per non farmi spogliare : Ron, Max Gazzè, Ermal Meta e Fabrizio Moro si piazzano nella zona alta della classifica di questa quarta puntata di Sanremo. Grazie ai duetti e ai voti della giuria di esperti (che...

I giovani non SI SPOSANO PIU'/ Istat : crollano i matrimoni tra gli under 35 : Sempre meno matrimoni tra gli under 35, in calo netto, mentre cresce fortemente il numero dei single, lo dice l'Istat nei suoi ultimi dati resi noti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Crollo nozze - i giovani non si sposano più : Crollano i matrimoni tra i giovani. Negli ultimi 5 anni tra gli under 35 si è registrato un calo del 24% : da 2,6 milioni di giovani tra 16 anni e 34 anni che risultavano sposati nel 2012 si è passati ...

Non c'è avvenire senza incontro tra giovani e anziani : E mentre la vita del mondo lascia presto vuote le mani e il cuore, la vita secondo Gesù riempie di pace fino alla fine, come nel Vangelo, dove gli anziani arrivano felici al tramonto della vita, con ...

Il messaggio degli industriali ai giovani guardi al futuro - non al passato : Il presidente degli industriali di Cuneo ha scritto una lettera aperta alle famiglie che devono iscrivere i figli alle superiori suggerendo di considerare che, dei nuovi assunti nelle imprese del cuneese nel 2017, "il 38% sono operai specializzati, il 36% tecnici specializzati nei servizi alle aziende, il 30% addetti agli impianti e ai macchinari". E ha aggiunto che "il resto, marginale, sono gli altri ruoli aziendali".A parte il fatto che il ...

Pene - il 17% dei giovani convinto di non avere dimensioni adeguate : Di giorno leoni, di notte fifoni. Questo il ritratto tracciato dei giovani maschi italiani durante un convegno scientifico tenutosi a Milano la settimana scorsa, nel quale sono stati resi noti i dati raccolti nella campagna #Controllati 2017, presentati dagli specialisti della Società Italiana di Ur

Cuneo - gli industriali esortano i giovani a non studiare : Cuneo, gli industriali ai giovani: «Se volete lavorare non studiate troppo». Parole chiare, dirette, senza troppe perifrasi. Parole nelle quali si condensa, in fondo, l’eterno problema del rapporto tra potere e sapere. Il messaggio è forte e chiaro: se siete colti, formati e pensanti siete un problema, cari giovani. È proprio così. Nulla è più fastidioso e insopportabile, per chi comanda, di un sottoposto che sappia pensare con la sua ...

Cuneo - il capo degli industriali ai giovani : «Se volete lavorare - non studiate troppo» Video : È polemica dopo la lettera aperta del presidente degli industriali di Cuneo alle famiglie in vista dell’iscrizione dei figli alle Superiori: «A noi servono operai»