15 Febbraio | è San Faustino | il giorno del “protettore dei single”

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 Febbraio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

Quinta Colonna - gli ospiti del 15 Febbraio sono Matteo Renzi - Virginia Raggi e Pierluigi Bersani : Nella puntata di Quinta Colonna, programma di attualità condotto da Paolo del Debbio, saranno ospiti Matteo Renzi, Virginia Raggi, Felice Romano e Pierluigi Bersani.

Single a San Valentino : 14 star hot senza fidanzato per il 14 Febbraio : Sei arrivato a San Valentino senza avere un fidanzato o una fidanzata? A parte che essere Single il 14 febbraio a volte è meglio che essere in coppia, anche tante star – bellissime e famosissime – sono attualmente Single. Insomma, sei in buona compagnia: scopri di chi nel video! [arc id=”54bb7b92-18d2-4a82-b4f9-8f46d9edf331″] Se sei Single e oggi non batterai chiodo, scopri le 15 cose che sono (quasi) meglio del ...

San Valentino 2018/ Frasi auguri - da Gaber a Shakespeare : l’amore è una ‘cosa’ seria (oggi - 14 Febbraio) : San Valentino 2018, auguri e Frasi speciali. Per i vostri innamorati, idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:05:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 14 Febbraio : San Valentino e genitori che picchiano i professori : Oggi, mercoledì 14 febbraio 2018, alle 16.05 su Rai torna La VITA in DIRETTA. In studio si parlerà di San Valentino e dei genitori che picchiano i professori.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:32:00 GMT)

SAN VALENTINO 2018/ Auguri e frasi romantiche : il “regalo” di Facebook agli innamorati (oggi - 14 Febbraio) : San VALENTINO 2018, Auguri e frasi speciali. Per i vostri innamorati, idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:35:00 GMT)

San Valentino 2018/ Frasi e auguri per la “festa solenne” degli innamorati : parla il Santo (oggi - 14 Febbraio) : San Valentino 2018, auguri e Frasi speciali. Per i vostri innamorati, idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:35:00 GMT)

San Valentino in tv : tutti i film d'amore in onda oggi 14 Febbraio 2018 : Streaming e diretta . L'appuntamento è fissato per stasera in tv alle ore 21:15 sugli schermi di Rete 4 , in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di ...

Paolo Fox - oroscopo di oggi 14 Febbraio : previsioni di San Valentino : oroscopo Paolo Fox, 14 febbraio 2018: le previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato le previsioni di oggi 14 febbraio 2018. E’ San Valentino, la festa degli innamorati e Fox non poteva non avere un occhio di riguardo per i sentimenti quest’oggi. Ieri Fox ha assegnato due stelle al Sagittario e al Capricorno e cinque stelle, invece, al Cancro, allo Scorpione e ...

In corso evento San Valentino per Pokémon GO : aggiornamento e novità Luvdisc e Chansey il 14 e 15 Febbraio : Poteva di certo mancare l'evento di San Valentino Pokémon GO per questo 2018 accompagnato tra l'altro, da un aggiornamento incrementale del gioco mobile? Assolutamente no e dopo aver dato qualche anticipazione sulle novità in game di questo febbraio, ecco che Niantic, in maniera specifica per la festa degli Innamorati odierna e fino a domani 15 febbraio, comunica alcuni felici cambiamenti che modificheranno, ancora una volta, l'esperienza di ...

San Valentino Stories - film al cinema il 14 Febbraio : recensione e curiosità : San Valentino Stories è il film in uscita al cinema il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati. Si tratta di un lungometraggio in tre episodi che celebra l’amore nelle sue diverse forme. Gli episodi sono diretti da tre registi napoletati al loro esordio dietro la cinepresa e sono Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpatod. Il soggetto è scritto da Alessandro Siani. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche ...

SAN VALENTINO 2018/ Auguri e frasi speciali per gli innamorati (oggi - 14 Febbraio) : San VALENTINO 2018, Auguri e frasi speciali. Per i vostri innamorati, idee su come augurare una giornata speciale per tutti coloro che vogliono rendere indimenticabile questo giorno(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 03:50:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : Aran convoca sindacati il 20 Febbraio - rinvio sciopero? (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie su Rinnovo Pa per Sanità ed Enti locali: Aran convoca i sindacati per il 20 febbraio. rinvio maxi sciopero medici e infermieri? (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:49:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 Febbraio : posticipato l’inizio della gara di slalom femminile - le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...