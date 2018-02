007 Usa - non comprate smartphone cinesi : 2.12 I vertici di Fbi, Cia, Nsa e il capo dell'intelligence Usa hanno lanciato in Congresso un'allarme alle istituzioni e ai cittadini americani: non comprate smartphone prodotti in Cina da gruppi come Huawei o ZTE, perchè rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale "Il rischio principale - ha spiegato il direttore dell'Fbi Chris Wray-è quello di permettere a società vicine al governo di Pechino di infiltrarsi nella rete tlc Usa, con ...

Usa - allarme degli 007 : «Guerra mai così vicina - Unione Europea troppo debole» : «Il rischio di conflitti nel mondo, compresi quelli tra le grandi potenze, non è mai stato così elevato dalla fine della guerra fredda». L'allarme è stato...

Il capo degli 007 Usa accusa la Russia : "Cerca ancora di influenzare il voto Usa e Ue" : Dan Coats individua nella Corea del Nord e nel conflitto Iran-Arabia Saudita i pericoli maggiori per il mondo: "Il rischio di conflitti non è mai stato così elevato dalla guerra fredda".

Il capo 007 Usa avverte : "Rischio conflitti mai così vicino dalla fine della guerra fredda" : "Cina e Russia aggressive, pericoli maggiori da Corea e Iran" dice Dan Coats in una audizione al Congresso. Bacchettata all'Unione: "Disunita, mina coesione Occidente"

Usa - il sospetto degli 007 : l’ex moglie di Murdoch era una spia della Cina : Usa, il sospetto degli 007: l’ex moglie di Murdoch era una spia della Cina L’intelligence statunitense mise in guardia Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, dall’amica della “first daughter” Continua a leggere L'articolo Usa, il sospetto degli 007: l’ex moglie di Murdoch era una spia della Cina sembra essere il primo su NewsGo.

FBi arresta ex agente Cia - avrebbe tradito gli 007 Usa in Cina - : Il 53enne Jerry Chun Shing Lee è stato fermato all'aeroporto Jfk di New York con l'accusa di aver rivelato a Pechino la rete di collaboratori che l'Agenzia aveva nel Paese asiatico

Wendi Deng - 007 Usa avvertirono Jared Kushner - genero di Trump : “L’ex moglie di Murdoch è un’agente della Cina” : Wendi Deng, ex moglie del magnate dei media Rupert Murdoch, potrebbe essere un’agente segreto della Cina. È il sospetto dei funzionari dell’Fbi, l’intelligence americana, che all’inizio del 2017 informarono Jared Kushner, genero di Donald Trump, della possibilità che la donna d’affari potesse sfruttare la stretta amicizia con lui e la moglie Ivanka Trump per promuovere gli interessi di Pechino. A riferire i sospetti degli ...