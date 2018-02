Wall Street chiude in rialzo | Dow Jones +0 | 16% | Nasdaq 0 | 45%

Wall Street debole. Cautela per dato inflazione : Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street, in una giornata priva di spunti macroeconomici , mentre la Cautela continua a dominare il sentiment degli investitori. C'è attesa, infatti, per il dato ...

Wall Street apre in calo - Dj -0 - 59% : NEW YORK, 13 FEB - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,59% a 24.454,69 punti, il Nasdaq cede lo 0,54% a 6.943,05 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,57%...

Trump spinge la spesa e Wall Street rialza la testa : L'obiettivo è di mettere buona benzina nel motore dell'economia, senza temere gli effetti collaterali, specie su inflazione e costo del denaro. L'effetto immediato, infatti, sarà una forte iniezione ...

Borsa : Wall Street chiude positiva - Dj +1 - 69 - Nasdaq +1 - 56% :

Perché lo svenimento di Wall Street è una sveglia per i governi : Roma. I listini mondiali sono saliti di mezzo punto percentuale ieri nel tentativo di recuperare dopo lo svenimento di Wall Street, reduce dalla peggiore settimana negli ultimi due anni. Analisti e ...

Wall Street accelera a metà seduta : Restano sullo sfondo i timori per una politica monetaria più aggressiva del previsto alla luce del netto miglioramento dei fondamentali economici e dell'inflazione. A tal proposito saranno importanti ...

Wall Street accelera a metà seduta : Wall Street si rafforza a metà seduta sulle ali dell'entusiasmo per il piano sulle infrastrutture voluto da Trump che promette un ulteriore incremento dei posti di lavoro. La borsa più grande del ...

Wall Street parte con il piede giusto : partenza positiva per Wall Street , che prosegue il rimbalzo messo a segno venerdì sera in quella al termine di quella che si è rivelata la peggior settimana borsistica da oltre due anni. A ...

I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street : Teleborsa, - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street , che potrebbe proseguire il rimbalzo messo a segno venerdì sera in quella che si è rivelata la peggior settimana borsistica da oltre due ...

Mercati azionari - cosa si rischia se Wall Street continuerà a scricchiolare : 'Ci sono molto buone notizie sull'economia', ha infatti scritto il tycoon newyorkese sottolineando che 'nei vecchi tempi, quando c'erano buone notizie, il mercato azionario saliva'. Ed invece 'oggi, ...

Larry Fink - lo stratega di Wall Street che sogna di diventare Warren Buffett : La sua frase più celebre: “Non mi sento un potente”. Nonostante la sua BlackRock sia diventata la prima società di investimento al mondo. Fondata nel 1988. Giusto trent'anni fa. Con zero asset. Oggi gestisce un portafoglio di quasi 6mila miliardi di dollari...

Come Amazon ha battuto Wall Street : Negli anni ha convinto gli investitori a puntare sul lungo termine, piuttosto che cercare profitti nel breve periodo: e ha funzionato The post Come Amazon ha battuto Wall Street appeared first on Il Post.

Wall Street rimbalza - Milano debole : Adesso non funziona più nemmeno quel movimento a elastico, da yo-yo, fatto di discese ardite e di risalite. Wall Street sembra avere ormai la faccia brutta dei giorni peggiori, quella che consiglia alle altre Borse di girare al largo dal Toro. Così ieri si è chiusa una settimana da lettino dello psicanalista, con i mercati a interrogarsi su «da dove venivano? Che siamo? Dove andiamo?». Ecco, sulla direzione da prendere ...