Votano gli italiani all' estero | avranno tempo fino al 1 marzo Sono 5 milioni

Di Battista : "Se Votano di nuovo Berlusconi - il problema sono gli italiani" : "Io dissi una cosa, la rispettom non come Renzi che disse che avrebbe lasciato la politica dopo il referendum e invece sta ancora là". Lo ha detto Alessandro Di Battista a Fabio Fazio, nel corso di...

Da Berlusconi a Di Battista : italiani 'rincoglioniti' se non Votano per il mio partito : ROMA 'Gli italiani ? Li vedo molto rincoglionitil. Sarà il festival di Sanremo che inchioda davanti alla tv milioni di italiani distraendoli dalle dirette Facebook di Alessandro Di Battista , ma ieri il ...

Rifiuti Roma - per altri due mesi negli impianti della provincia di Frosinone : 35 sindaci Pd Votano a favore : Mentre il ministro Gian Luca Galletti minaccia di “commissariare” il Comune di Roma facendo decidere alla Regione Lazio il sito dove realizzare l’inceneritore o la nuova discarica per smaltire i Rifiuti della Capitale, in provincia di Frosinone ben 35 sindaci del Partito democratico decidono di contravvenire agli accordi presi la scorsa estate, prorogando di almeno 2 mesi l’arrivo dei Rifiuti da Roma nell’impianto provinciale e non votando lo ...