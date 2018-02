Volta ao Algarve 2018 | Dylan Groenewegen si impone nella prima tappa!

oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Tra gli uomini più attesi dell’intera startlist,Greoenwegen non ha tradito le attese e si è impostotappa dellaao, 192 chilometri da Albuferia a Lagos con un finale adatto alle ruote veloci. Josu Zabala (Caja Rural-Seguros RGA), Nuno Almeida (LA Alumínios), David Livramento (Sporting-Tavira), Luís Afonso (Vito-Feirense-BlackJack) e João Rodrigues (W52-FC Porto) sono stati i promotori della fuga di giornata, che però non è andata in porto anche a causa della scelta del gruppo principale di non lasciare mai più di 4′ di vantaggio, un margine troppo esiguo per sognare in grande. Nel finale un paio di attacchi non hanno sortito grandi effetti e le squadre dei velocisti hanno formato i treni in vista della volata. La LottoNL-Jumbo ha lanciato in maniera perfetta, che ha vinto con una bella volata di testa, molto potente. Seconda ...