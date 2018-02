Volley Mondiale Maschile 2018 | da domani scatta la caccia al biglietto

Volley - Chicco Blengini : “Zaytsev torna opposto con l’Italia : faremo un gran Mondiale”. Il CT analizza tutti i reparti e gli azzurri : Chicco Blengini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RaiSport durante la Final Four della Coppa Italia 2018. Il CT della Nazionale Italiana di Volley maschile ha lanciato spunti interessanti in vista della lunga estate azzurra che condurrà ai Mondiali casalinghi. “Argenta non mi sorprende, non è una novità. Lo avevo già inserito nelle liste della World League e degli Europei: era sempre nella lista dei 22, è un ragazzo ...

Volley - Simone Giannelli : “Il Mondiale in casa? Una figata - emozioni uniche : spero di arrivarci”. Zaytsev - Juantorena - rinforzi : Simone Giannelli è uno dei volti noti della pallavolo italiana, il palleggiatore titolare della nostra Nazionale è già protagonista da un paio di stagioni e punta ai Mondiali della prossima estate dopo aver guidato Trento il più in alto possibile. Il baby fenomeno ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Simone Giannelli parla così dei Mondiali che si disputeranno in Italia: “Beh intanto sarebbe il mio primo Mondiale. ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova torna in campo dopo il Mondiale! Sfida da vincere col Roeselare : Civitanova torna subito in campo dopo aver perso la Finale del Mondiale per Club. I Campioni d’Italia devono subito rialzarsi dalla delusione di Cracovia e cercheranno di tornare al successo in Champions League: incombe l’impegno contro il Knack Roeselare (ore 20.00, diretta tv su Fox Sports), avversario assolutamente alla portata da sconfiggere a tutti i costi per conquistare la prima vittoria stagionale nella massima competizione ...

Zaytsev : "Il Volley mi segua fuori dal guscio. Voglio il Mondiale" : Intervista allo Zar che chiude il caso-scarpe: 'Era un problema medico. Amo l'azzurro, giocare in casa è un'occasione d'oro' Con Perugia ha vinto la Supercoppa e schiaccia per altri tre titoli. Ma la ...

Volley : Mondiale per Club - Lube si arrende allo Zenit Kazan : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA-Zenit Kazan 0-3 (27-29, 22-25, 22-25) CUCINE Lube: Juantorena 22, Candellaro 1, Sokolov 14, Kovar 7, Cester 4, Christenson 3; Grebennikov (L), Sander, Stankovic 1, ...

Volley - Mondiale per Club 2017 Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del Mondo : Non c'è stato niente da fare per una coriacea Civitanova, che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Tutti i premi individuali e il Dream Team : Osmany Juantorena MVP - sorrisi per Sokolov e Grebennikov : La FIVB ha assegnato i premi individuali ed ha individuato il Dream Team del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile che si è appena concluso in Polonia con la vittoria dello Zenit Kazan su Civitanova. La Lube può però consolarsi insieme a Osmany Juantorena, che è stato premiato come miglior giocatore del torneo! Per la Pantera si tratta della quarta affermazione in questo torneo (le tre precedenti con la maglia di Trento con cui vinse anche ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del Mondo : Non c’è stato niente da fare per una coriacea Civitanova, che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. La corazzata russa, vincitrice delle ultime tre Champions League, si è imposta per 3-0 (27-25; 25-22; 25-22) e ha così conquistato il suo primo titolo iridato dopo aver perso gli ultimi due atti conclusivi contro il Sada Cruzeiro. La ...

LIVE Volley - Mondiale per Club 2017 : Civitanova-Zenit Kazan - Finale in DIRETTA. 0-3 - Lube sfiancata dai russi Campioni del Mondo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. A Cracovia (Polonia) le due squadre si sfidano per conquistare il titolo iridato: la corazzata russa partirà con i favori del pronostico ma i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i vincitori delle ultime tre Champions League, anche loro a caccia del primo Mondiale dopo aver perso due ...

