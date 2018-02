Vodafone regala Vodafone Exclusive per un anno ad alcuni fortunati clienti

Vodafone regala Internet in occasione del capodanno cinese : Per festeggiare il capodanno cinese, che ricorre il 16 febbraio e sancisce l'inizio dell'anno del gallo, Vodafone ha deciso di premiare i suoi clienti cinesi, o coloro che lo diventeranno entro il 13 febbraio, con traffico Internet gratuito per due giorni. L'articolo Vodafone regala Internet in occasione del capodanno cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.