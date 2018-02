Verso il 4 marzo | a Firenze San Valentino con Nardella per 1 200 coppie d’oro**

**Verso il 4 marzo : Moncalieri è donna** : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Moncalieri è donna. Nel collegio uninominale Camera della città piemontese si sfideranno infatti quattro candidate: Roberta Cavuoti, la più giovane, per i Cinquestelle, 25 anni, esperta di diritto delle imprese; Erika Faienza, quarant’anni, di Liberi e uguali, moglie del sindaco Pd di Grugliasco, in passato alla guida del comitato di controllo del termovalorizzatore del Gerbido; Laura Pompeo, del Pd, 52 ...

**Verso il 4 marzo : 'Grata a grata' - in clausura ci si prepara al voto** : ... per poter poi essere in grado di decidere, è proprio il caso di dirlo, in scienza e coscienza, quando arriverà il momento di mettere la scheda nell'urna. In quel caso sarà naturalmente possibile ...