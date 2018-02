Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano ai Magazzini Generali Party Ciroc – Flower Power

Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano ai Magazzini Generali arty Ciroc – Flower Power - l’esclusivo e inimitabile party hippie. : Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 Party Ciroc – Flower Power, l’esclusivo e inimitabile party divenuto appuntamento immancabile della stagione dei Magazzini Generali. Pur mantenendo fortemente l’impronta hippie che da sempre contraddistingue la vera entità di Flower Power, quest’anno le sorprese del party Ciroc saranno numerose. A partire da un light show, strabiliante spettacolo composto ...

Forum Disuguaglianze Diversità : la presentazione a Roma Venerdì 16 febbraio. L'Uisp tra i promotori : ... da un lato aprendo faglie che vengono riempite da paure e da dinamiche autoritarie, dall'altro ostacolando lo sviluppo di forme armoniche e sostenibili di economia. Il Forum si propone come luogo di ...

Campionato Primavera - Inter-Sampdoria in diretta su Sportitalia Venerdì 16 febbraio : dove vedere Inter-Sampdoria Primavera Tv streaming. Il Campionato Primavera, riformato da questa stagione con l’obiettivo di aumentare il livello di competitività, è giunto alla 20esima giornata e prevede in calendario una gara che si preannuncia interessante: la sfida tra l’Inter, attuale capolista, e la Sampdoria. Nerazzurri e blucerchiati si sfideranno venerdì 16 febbraio alle 14.30. […] L'articolo Campionato Primavera, ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 15 e Venerdì 16 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 416 di Una VITA di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018: Ursula non riesce ad ottenere altre notizie da Cayetana, per via dell’intervento di Fabiana. Julio Bengoa fa vedere Teresa incolume a Mauro e chiede con forza un ostaggio da poter portare con lui nel corso della fuga. Mauro accetta la richiesta, a condizione che l’ostaggio sia lui stesso… Celia riesce a tener testa a Cruz ma viene percossa da Julio; ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 15 e Venerdì 16 febbraio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018: Rick Forrester (Jacob Young) riferisce a Zende (Rome Flynn) che per rendere legale l’adozione di Lizzy occorre una nuova firma da parte di Nicole (Reign Edwards)… Proprio mentre Rick e Zende parlano, Nicole sta dicendo a Maya (Karla Mosley) che le serve del tempo per riflettere e che non può firmare subito i documenti per l’adozione di Lizzy… Julius ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : cancellato lo slalom femminile per il forte vento. La prova verrà recuperata Venerdì 16 febbraio : Il maltempo continua a condizionare le gare di sci alpino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Dopo la cancellazione e il posticipo della discesa maschile e del gigante femminile a giovedì 15 febbraio, lo slalom femminile, che apriva le prove tecniche sulla pista di YongPyong, è stato prima rinviato un paio di volte a causa delle forti raffiche di vento e poi definitivamente cancellato per il persistere di un meteo poco favorevole. ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : da lunedì 12 a Venerdì 16 Febbraio 2018 : Scopriamo cosa ci riservano le trame della soap di Rai 3 per la terza settimana del mese di Febbraio.

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 12 a Venerdì 16 Febbraio 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap sceneggiata da Aurora Guerra per per la terza settimana del mese di Febbraio.

Ascolti TV | Venerdì 9 febbraio 2018. 10 - 1 mln e il 51.1% per il Festival : Alessandro Preziosi e Ornella Vanoni Su Rai1 Sanremo Start ha ottenuto .000 spettatori con il %. La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’amore non va in vacanza raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il debutto di Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Mask – Da Zero a Mito ha ...

Weekend a Pescara : gli eventi di Venerdì 9 - sabato 10 e domenica 11 febbraio : Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, è interessante ' A number ' di Caryl Churchill, in scena al Florian Espace venerdì sera. sabato tutti al Cantiere Teatrale Adriatico con ' Le , dis, ...

Estrazione Eurojackpot di Venerdì 9 Febbraio 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 9 Febbraio 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 6 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 9 Febbraio 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 7 8 24 34 46 4 8 La prossima Estrazione sarà effettuata il 16 Febbraio 2018 COMMENTO – Centrato un 5+2 che vince 90 milioni di euro, sono […]

Estrazione VinciCasa di Venerdì 9 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di venerdì 9 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 40, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 09/02/2018 Combinazione Vincente 2 5 14 21 25 COMMENTO – Nel concorso numero 40 di venerdì 9 Febbraio 2018 nessuno centra il 5, sono 31 i vincitori con punti 4, ognuno vince 186,27 €. Di seguito […]

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle dell’Italia (Venerdì 9 febbraio) : Matteo Rizzo si supera - avvio complicato per Della Monica-Guarise : Oggi venerdì 9 febbraio si sono ufficialmente aperte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia è scesa sul ghiaccio con tre azzurri impegnati nel team eventi di pattinaggio artistico. Di seguito le pagelle degli azzurri in gara. Matteo Rizzo: 7. Prestazione eccellente da parte del nostro individualista che dopo gli ottimi risultati ottenuti agli Europei si dimostra in grandissima forma e conferma di poter dire la sua nel massimo ...