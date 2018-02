Usa | sparatoria in una scuola in Florida | diverse persone coinvolte

Usa : sparatoria in una scuola superiore - almeno 20 feriti. In fuga l’attentatore : USA: sparatoria in una scuola superiore, almeno 20 feriti. In fuga l’attentatore Teatro della sparatoria la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. almeno 20 le persone rimaste ferite.Continua a leggere Teatro della sparatoria la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. almeno 20 le persone rimaste ferite.Continua a leggere L'articolo USA: sparatoria in una scuola superiore, almeno 20 feriti. In fuga ...

Usa : sparatoria alla Nsa - tre feriti : ANSA, - NEW YORK, 14 FEB - Scattato l'allarme a Forte Meade, nel Maryland, il quartier generale della Nsa, una delle principali agenzie di intelligence Usa, per una sparatoria fuori dall'edificio in ...

Per la sparatoria di Macerata l'accUsa è la stessa della strage di Castel Volturno : strage aggravata dal razzismo: è questa l'accusa formulata dalla Procura per Luca Traini, il 28enne arrestato dai carabinieri dopo il raid razzista di Macerata. Ed è la seconda volta che un'accusa simile viene formulata in Italia: il precedente risale al processo iniziato nel 2009 per la strage compiuta a Castel Volturno il 18 settembre 2008. Davanti a una sartoria della cittadina campana erano stati massacrati ...

Macerata - non è l’immigrazione la caUsa della sparatoria : Quindi è l’immigrazione incontrollata a essere la causa che ha portato Luca Traini a sparare a 7 persone a Macerata. Se non ci fosse, dice Matteo Salvini, non sarebbe accaduto. Insomma, giustificano l’ingiustificabile: il terrorismo. Ma sdoganarlo non fa altro che riportarci indietro al periodo degli anni di piombo. Solo che ora la violenza è unilaterale e arriva dalla destra radicale contro lo straniero, colpevole di tutto e di ...

Usa - ancora una sparatoria : 15enne uccide due coetanei in una scuola - 19 i feriti : USA, ancora una sparatoria: 15enne uccide due coetanei in una scuola, 19 i feriti Un ragazzo di 15 anni per ragioni ancora ignote ha aperto il fuoco contro i coetanei uccidendone due e ferendone 19.Continua a leggere Un ragazzo di 15 anni per ragioni ancora ignote ha aperto il fuoco contro i coetanei uccidendone due […] L'articolo USA, ancora una sparatoria: 15enne uccide due coetanei in una scuola, 19 i feriti sembra essere il primo su ...

