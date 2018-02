Uomini e donne | il colpo di scena di Lorenzo dopo la scelta di Nifular | ' Esterna

Uomini e Donne - rissa sfiorata tra Tina e Gemma :

Uomini e Donne : Gianni Sperti smaschera Giorgio Manetti? : Gianni Sperti a Uomini e Donne: l’accusa a Giorgio Manetti Puntata incandescente anche quella odierna di Uomini e Donne. Dopo i primi due giorni della settimana dedicati al trono classico caratterizzato da particolari ed interessanti risvolti sia sul versante femminile che maschile, oggi è il turno di quello over iniziato con l’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ma la scintilla scocca quando ad intervenire è stato Giorgio ...

Uomini e donne - Tina si confessa in trasmissione : la verità sull'addio al marito : "Sono single, mi rimetto sul mercato". Col sorriso sulle labbra, come le si addice da sempre, Tina Cipollari conferma a 'Uomini e donne' la fine della...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco/ Uomini e Donne - Gianni Sperti : "Non hai mai portato un regalo nemmeno a Gemma" : Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Tina Cipollari annuncia di essere tornata single a Uomini e Donne : Uomini e Donne: Tina Cipollari ha dichiarato di essere single Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, grande protagonista è stata l’opinionista Tina Cipollari. Cosa è successo? In pratica la donna, discutendo animatamente con Gemma Galgani, ha rivelato di essere tornata single. Una dichiarazione, che ha lasciato gli spettatori in studio e Maria De Filippi davvero senza parole. Difatti, la conduttrice, incredula, ha ...

Uomini e Donne - Tina strattona e umilia Gemma : 'Tu sei proprio squallida...' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le ultime novità di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che continua a tenere incollati alla tv moltissimi telespettatori ormai appassionati alle vicende di Giorgio, Gemma e Tina. San Valentino, Uomini e Donne trono over: la puntata di oggi. A San Valentino va infatti in onda una nuova puntata del trono over. Si nota subito la prima assenza, quella del cavaliere Domenico, che come ben saprete, ...

Uomini e Donne - anticipazioni : colpo di scena - avvistati Sara e Lorenzo insieme : Nonostante il corteggiatore si sia dichiarato per Nilufar, una nuova esterna tra Lorenzo e Sara conferma tutti i dubbi della tronista.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - foto : gli auguri per San Valentino di Giorgio Manetti (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Troppe liti in tv tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ammonisce le due signore: "Si devono dare un contegno!"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:17:00 GMT)

“Ma levati dai piedi - una volta per tutte!”. L’ira contro Giorgio taglia l’aria. A Uomini e Donne è resa dei conti - il gesto di Manetti fa infuriare tutti. Lo studio è in rivolta : Il trono over continua a regalare emozioni. Naturalmente al centro di ogni interesse ci sono sempre Giorgio Manetti e Gemma Galgani e le loro non relazione che ormai sta confondendo sempre di più. Ultimamente, poi, nella liaison si è infilata Anna Tedesco che con il gabbiano ha avuto una conoscenza e basta. Ma i più furbetti pensano che tra loro ci sia ben altro di un’amicizia. Per non parlare dei pettegolezzi che dicono che ci sia del ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : Gemma chiude con Raffaele - Giorgio stupisce Anna (14 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 14 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani chiude con Raffaele, Giorgio Manetti fa un regalo ad Anna e scatena le critiche di Gianni Sperti.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:50:00 GMT)

GEMMA GALGANI/ La dama del trono over chiude con Raffaele - ma cerca ancora l'amore (Uomini e Donne) : Al trono over di Uomini e Donne, GEMMA GALGANI chiude la conoscenza con Raffaele. La dama torinese però crede ancora nell'amore e non smette di sperare.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:46:00 GMT)

GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - al trono over solo amicizia o qualcosa di più? : GIORGIO MANETTI e ANNA TEDESCO sono tra i protagonisti della puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere farà un dono alla dama, che accenderà le polemiche.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:46:00 GMT)

Uomini e Donne - il primo San Valentino : la dedica di Paolo per Angela : Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne festeggiano il primo San Valentino insieme: le parole dell’ex tronista Abbiamo conosciuto Paolo Crivellin nelle vesti di tentatore alla scorsa edizione di Temptation Island. Il torinese si è avvicinato a Valeria Bigella, ex fidanzata di Alessio Bruno, ma le cose non sono andate nel verso giusto. […] L'articolo Uomini e Donne, il primo San Valentino: la dedica di Paolo per Angela ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani e il suo desiderio di San Valentino! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Troppe liti in tv tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ammonisce le due signore: "Si devono dare un contegno!"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:22:00 GMT)