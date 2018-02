Università Pittsburgh e Upmc insieme per centro immunoterapia da 200 mln : Roma, 14 feb. (AdnKronos Salute) – L’Università di Pittsburgh e Upmc (University of Pittsburgh Medical Center) hanno messo a punto una nuova collaborazione che mira ad accelerare i processi di innovazione nella regione della Pennsylvania e non solo. E’ stato annunciato, infatti, un piano per la realizzazione dell’Immune Transplant and Therapy Center (Ittc) di Upmc. Le attività di questo nuovo polo di innovazione – ...