Una meravigliosa famiglia mi tiene in gabbia

Chi è Angela Rende moglie di Amaurys Perez/ "Lei è Una madre meravigliosa!" (Isola dei Famosi 2018) : Angela Rende, moglie del "naufrago" Amaurys Perez, è una di coloro che maggiormente sostengono il proprio compagno all'Isola dei Famosi 2018 grazie anche al loro forte legame(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 20:25:00 GMT)

“Ho rischiato di morire. Guardatemi oggi”. Una favola meravigliosa : intubato in Una stanza d’ospedale - questo ragazzo ha affrontato mesi durissimi - con i medici a dargli poche chance di sopravvivenza. Poi un sogno che si realizza. E ora il mondo acclama il suo nuovo eroe : Un sogno, una favola a lieto fine di quelle che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore particolarmente sensibile. E che invece è davvero accaduta, andata in scena sotto gli occhi del mondo. Lui, lo snowboarder canadese Mark McMorris, è d’altronde la prova vivente che davvero non c’è niente di impossibile. Scampato per miracolo a un grave incidente che gli sarebbe potuto costare la vita, l’uomo è riuscito ...

Ron da podio con Una poesia meravigliosa : Ron si è reso conto che la meravigliosa canzone firmata da Lucio Dalla e riportata alla vita sarà tra le preferite di questo Festival numero 68. Almeno pensami è un titolo già diventato 'dedica' usata ...

Carlo Conti da Maria De Filippi/ "Valletto" a C’è posta per te. Tutto parte da Una gavetta meravigliosa : Carlo Conti protagonista di una sorpresa nella puntata di C’è posta per te. Sul palco dell’Ariston insieme a Baudo e Fazio per tenere a battesimo il nuovo Sanremo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:33:00 GMT)

Ornella Vanoni : "Gino Paoli? Un casino - lo amavo perché non lo possedevo. Adoro Patty Pravo : matta come Una capra - meravigliosa" : Una personalità poliedrica, una voce inconfondibile. C'è tutta la vita di Ornella Vanoni nella lunga intervista che Ornella Vanoni ha rilasciato a Vanity Fair: i suoi amori, le sue delusioni, la sua allegria, le sue malinconie. Ma anche la guerra, con le sue cicatrici. E poi le sue simpatie e le sue antipatie."Non c'è depressione durante la guerra. Speri solo di restare vivo. Se hai il cancro lotti per vivere, se ti viene la ...

Una meravigliosa passeggiata attraverso il Kenia : Il Kenya non è solo il Paese degli scontri per la rielezione di Uhuru Kenyatta, che lo scorso autunno ha ripreso le redini di una nazione profondamente divisa (il 98% lo ha votato, con un’affluenza però del 38%). Il fotografo Kabutha Kago, di base a Nairobi, ha attraversato il Paese per cercare «che cosa significa essere kenyota» nell’ambito dell’iniziativa Tembea Kenya (Una passeggiata attraverso il Kenya), che ha luogo ogni anno con lo scopo ...