Un nuovo Star Wars all’orizzonte? Disney cerca sviluppatori da affiancare a EA

nuovo promo di Una Serie di Sfortunati Eventi 2 con Nathan Fillion : le trame e le guest star dei nuovi episodi : Anche il Nuovo promo di Una Serie di Sfortunati Eventi 2 mostra il Conte Olaf (il magnifico Neil Patrick Harris) intento a invitare il pubblico a non guardare e non fare lo stesso errore di Netflix di voler indagare in una storia triste e sfortunata che in questi nuovi episodi regalerà nuove tragedie ai suoi protagonisti. La Serie Netflix tratta dai romanzi di Lemony Snicket tornerà sulla piattaforma con la sua seconda stagione dal prossimo ...

Nerd Stark – Un nuovo negozio online dedicato al mondo nerd! : Cari lettori, oggi vi parlerò di Nerd Stark: un nuovo fantastico negozio online che farà felici tutti gli appassionati del nostro caro mondo Nerd. Action figures, Funko POP e tantissimi altri gadget sono, infatti, in vendita all’interno di questo sito uscito ufficialmente poco tempo fa e addirittura grazie ad un codice sconto speciale potrete usufruire del 10 % di sconto sui vostri articoli, entro il 26 Febbraio 2018. Il codice sconto da ...

Usa-Russia - Washington : nuovo START rende relazioni più stabili - : Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Heather Nauert. "L'attuazione del Nuovo Trattato START - ha spiegato in una nota - accresce la sicurezza degli Stati Uniti e dei nostri ...

PERUGIA - nuovo MODO DI STARE VICINI ALLE IMPRESE : PERUGIA Un incontro per parlare in MODO "NUOVO" a imprenditori e professionisti che dà avvio a una serie in cui si vorranno approfondire tematiche di utilità per la gestione delle aziende. Gli ...

Beautiful – Il nuovo look di alcune star della soap opera : Anche ai personaggi di Beautiful piace cambiare look ogni tanto: colore, taglio di capelli, abbigliamento o trucco. Abbiamo visto Steffy Forrester in tutte le salse: mora, poi quasi bionda, con una folta chioma lunga, con un caschetto sbarazzino, poi con le extension. Sua nonna Stephanie, prima di morire, aveva un taglio cortissimo con colore naturale bianco, ma prima ancora (tanto tempo prima) i suoi capelli erano biondi, lunghi fino alle ...

Sfera Ebbasta : il nuovo album 'Rockstar' è già disco di PLATINO! : Senza contare il fatto che questo risultato arriva dopo l'introduzione del nuovo sistema di certificazione, che da gennaio 2018 considera esclusivamente il conteggio degli ascolti streaming degli ...

Sfera Ebbasta : il nuovo album “Rockstar” è già disco di PLATINO! : Sfera Ebbasta continua a raccogliere successi con il suo nuovo disco “Rockstar”– prodotto dall’amico e storico collaboratore Charlie Charles – uscito il 19 gennaio. A solo una settimana dalla sua pubblicazione, l’album ha già raggiunto la certificazione di disco di PLATINO! Questo vuol dire che fino ad ora ha venduto più di 50.000 copie. Congratulazioni Sfera! via GIPHY Un traguardo davvero importante, se ...

nuovo doppio episodio di Bull 2 su Rai2 con la guest star Archie Panjabi : trame del 27 e 28 gennaio : Anche in questo weekend raddoppierà l'appuntamento con Bull 2 su Rai2: della serie con Michael Weatherly saranno trasmessi in totale due episodi, uno sabato 27 gennaio e un altro domenica 28 gennaio. Ad aprire le danze, nella serata di sabato, sarà l'episodio 2x08 "Il diavolo si nasconde nei dettagli" ("The Devil, The Detail" in lingua originale), nel quale reciterà una guest star d'eccezione: l'attrice britannica Archie Panjabi, tra le ...

Star Citizen : possiamo vedere un nuovo trailer dell'alfa 3.0 : Quest'oggi lo sviluppatore di Star Citizen Cloud Imperium Games ha pubblicato un nuovo trailer, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere nel video, esso ritrae la versione alpha 3.0 recentemente lanciata. Vi molto da vedere, si tratta infatti di un trailer lungo ben otto minuti. Oltre a splendidi scorci di gioco, potremo notare anche qualche combattimento sia a terra che a bordo di una nave spaziale. Star Citizen è attualmente in sviluppo e ...

Star Citizen : pubblicato un nuovo video dedicato alla campagna single player Squadron 42 : Star Citizen, l'ambizioso progetto di Cloud Imperium Games, torna sotto i riflettori dopo il recente filmato dedicato alla realizzazione delle navi.Questa volta, gli sviluppatori hanno deciso di condividere un nuovo video focalizzato su Squadron 42, ovvero la campagna single player di Star Citizen. Grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare un'occhiata al filmato dove il team di sviluppo parla della realizzazione e delle difficoltà ...

La protagonista del nuovo video di Beck ha due anni ed è una star di Instagram : La fonte di ispirazione di questi gioielli visivi è sicuramente il mondo del web: se il video di Wow , il primo singolo estratto, ha previsto il coinvolgimento di animatori 3D (delle celebrity sui ...

Sfera Ebbasta : "Rockstar" da record. Boom di ascolti per il nuovo album : Il nuovo album di Sfera Ebbasta ' Rockstar ', uscito il 19 gennaio, è già da record . In sole 24 ore, infatti, il disco ha ottenuto 8 milioni di streaming nel mondo . Inoltre, come ha annunciato Gionata Boschetti sui social network, tutte le 11 tracce di ' Rockstar ' si sono piazzate nelle prime 11 posizioni della chart di Spotify : 7 di ...

CASERTA - Venerdì 26 gennaio 2018 dalle h. 18 : 00 alla Feltrinelli presentazione di "Hollywood : morte e misteri delle star" il nuovo libro di ... : ... del teatro e del cinema mondiale , con le citazioni di film, registi, sceneggiatori, produttori, date, canzoni ispirate da tragici fatti di cronaca come quelle legate all'assassinio della Dalia Nera ...

Start Up - Luiss Enlabs apre le attività nel nuovo spazio a Milano : Roma, 22 gen. (askanews) Luiss Enlabs, l'acceleratore di Startup nato di LVenture Group e Università Luiss, ha dato il via alle attività del 2018 con l'inizio del Programma di Accelerazione verticale ...