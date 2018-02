UK | venduti tra Sky e BT diritti tv Premier League per 4 | 464 mld di sterline

Torino - 16 milioni di articoli contraffatti venduti su Internet e con le televendite : Maxisequestro della Guardia di finanza in un'azienda gestita da un cingalese. La merce valeva otto milioni di euro

Monster Hunter World supera PlayerUnknown's Battlegrounds tra i titoli più venduti su Xbox Store : PlayerUnknown's Battlegrounds ha riscosso un ottimo successo presso i giocatori Xbox One, il titolo ha dominato tra i giochi più venduti sullo Store per diverse settimane, ma ora, a quanto pare, è stato superato da Monster Hunter World, l'apprezzato hunting game di Capcom del quale vi abbiamo offerto la nostra guida.È chiaro che Monster Hunter World è stato molto popolare. Il gioco, infatti, ha già distribuito 5 milioni di unità, incluse le ...

Nintendo Labo : su Amazon USA il Kit Robot è al primo posto tra i prodotti più venduti : Poco tempo fa Nintendo ha presentato la nuova esperienza pensata per Switch, Nintendo Labo. Di cosa si tratta? Ebbene, si tratta della nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta. Insieme alla console ibrida, i kit di Nintendo Labo offriranno tutto ciò che serve per costruire divertenti forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Switch, trasformano le vostre idee in realtà.Il progetto risulta interessante e ...

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2018/ Oggi diretta estrazione : mappa dei biglietti venduti (6 gennaio) : I Soliti Ignoti e Lotteria Italia 2018, anticipazioni e ospiti: in diretta Oggi 6 gennaio l'estrazione biglietti vincenti con Amadeus su Raiuno. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:06:00 GMT)

Classifiche software italiane : Call of Duty WWII in testa tra i titoli console più venduti : Call of Duty WWII continua a godere di un grande successo da noi in Italia, il titolo di Sledgehammer Games sembra proprio abbia centrato il suo obiettivo e il gioco risulta molto popolare e apprezzato anche fuori dai nostri confini. Lo sparatutto, che ha riportato i giocatori alle ambientazione della Seconda Guerra Mondiale, guida la classifica console italiana relativa alla week 49 del 2017 (dal 4 al 10 dicembre 2017).Nella top 10 dei giochi ...