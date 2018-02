Tutti gli italiani in gara giovedì 15 febbraio Il calendario azzurro

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso Tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbraio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

Marani : 'Allegri? Permaloso come Tutti i grandi allenatori. Un messaggio per caricare lo spogliatoio' : Il pareggio in rimonta del Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions forse non era previsto. Ci si aspettava un avversario inferiore o una Juve più bella. Allegri ha fatto l'errore di non ...

A casa Tutti bene - un caravanserraglio di topoi mucciniani privi di anima e di pathos : Giro giro tondo Gabriele Muccino casca per terra. A casa tutti bene lascia un ferito sul terreno ischitano. Non grave, ma l’effetto shock dell’ennesimo aggiornamento di stile c’è tutto. Questa volta il vorticare su traiettorie da curvilinee con la macchina da presa, fa come perdere momentaneamente conoscenza al regista romano. Tratto distintivo stilistico da Come te nessuno mai in avanti, con apoteosi conclamata ne L’Ultimo bacio, in questa ...

Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : Le gare saranno trasmesse integralmente in Diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in Diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , Diretta streaming sul sito della Rai e su ...

Kate Upton nuda sugli scogli : travolta da un'onda. "Tutti spaventati" - il video su Instagram : Kate Upton era già in posa quando un'onda anomala l'ha travolta facendola cadere in acqua. È accaduto ad Aruba, nel Mar dei Caraibi. La modella era su uno scoglio, impegnata...

Caso rimborsi - Di Maio : 'Oggi vedrete Tutti i conti - ma ho sbagliato a fidarmi' : Il leader dei 5 Stelle ha chiesto al Mef il resoconto delle restituzioni dei suoi parlamentari. 'Questa storia si trasformerà in un boomerang per gli altri partiti' -

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. A volte ritornano… La giornata delle conferme : bis o tris per Tutti gli ori : Vincere è difficile, riconfermarsi in cima al mondo ancora di più. Non per i campioni olimpici di questo strano mercoledì 14 febbraio, giornata degli innamorati, del Dio Eolo che non la smette di soffiare sulle montagne di PyeongChang e dei pluri-campioni olimpici, che si riprendono tutto a distanza di quattro, otto o addirittura dodici anni dai trionfi precedenti. Quattro titoli assegnati e tutti i vincitori avevano vinto almeno una volta in ...

Svelate le nomination ai David di Donatello 2018 - Ammore e malavita sbaraglia Tutti : la lista completa : Sono state annunciate le nomination ai David di Donatello 2018, la cerimonia che ogni anno premia il meglio del cinema italiano, tra miglior film, miglior regista, miglior attore e miglior attrice. La sessantaduesima edizione andrà in onda il 21 marzo su Rai1, dopo due anni di trasmissione su Sky, e alla conduzione tornerà Carlo Conti, alla sua terza volta in veste di presentatore. Giuliano Montaldo lascia invece il posto di presidente a Piera ...

“Ma quant’è bono il figlio di Nadia Rinaldi?”. Isola - Tutti pazzi per Riccardo. La mamma entra in studio dopo l’eliminazione - lui corre ad abbracciarla e in pochi secondi diventa l’idolo della rete. Chi è il primogenito dell’attrice : Non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi Cecilia Capriotti, che è stata eliminata al televoto nel corso della quarta puntata del reality, andata in onda di martedì da questa settimana. In nomination, invece, stavolta sono finiti gli uomini: Franco Terlizzi, Filippo Nardi e Amaurys Perez. Una diretta piena di sorprese l’ultima, come sempre, che ha ospitato Francesco Monte, ma in video messaggio, e Nadia Rinaldi, la ...

“Ma levati dai piedi - una volta per tutte!”. L’ira contro Giorgio taglia l’aria. A Uomini e Donne è resa dei conti - il gesto di Manetti fa infuriare Tutti. Lo studio è in rivolta : Il trono over continua a regalare emozioni. Naturalmente al centro di ogni interesse ci sono sempre Giorgio Manetti e Gemma Galgani e le loro non relazione che ormai sta confondendo sempre di più. Ultimamente, poi, nella liaison si è infilata Anna Tedesco che con il gabbiano ha avuto una conoscenza e basta. Ma i più furbetti pensano che tra loro ci sia ben altro di un’amicizia. Per non parlare dei pettegolezzi che dicono che ci sia del ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (giovedì 15 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma giovedì vedremo il programma libero. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO Ore 2:30 Pattinaggio FIGURA coppie artistico – programma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tutti gli azzurri in gara domani (giovedì 15 febbraio). In gara le due coppie italiane : Dopo l’assegnazione delle medaglie a squadre, il Pattinaggio di figura è tornato protagonista sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la gara delle coppie d’artistico valida per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In programma giovedì vedremo il programma libero, dove l’Italia schiererà Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondrej Hotárek. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e ...

'90 Special - anticipazioni quarta puntata : Tutti gli ospiti : Giovedì 15 febbraio, in prima serata su Italia 1, quarto appuntamento con “‘90 Special”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio ripercorrendone i volti, la musica...

Putin annulla Tutti gli impegni : preoccupazione per la sua salute : Torna ad aprirsi un nuovo giallo sulla salute di Vladimir Putin . Il presidente russo ha infatti annullato una visita a Sochi programmata per lunedì e un dibattito sulla microlettronica in agenda per ...