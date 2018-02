Trapelati i dettagli relativi a Huawei Mediapad M5 | M5 Pro e allo speaker Bluetooth

Praticamente certe le rimodulazioni TIM dal 1 aprile : i primissimi dettagli Trapelati : Stanno venendo alla luce notizie poco incoraggianti sul fronte delle rimodulazioni TIM, almeno per quanto riguarda la questione relativa al ritorno alla fatturazione mensile. Contrariamente a quanto riportato da alcune fonti in Rete, infatti, sembrerebbe che da aprile possa esserci un doppio cambiamento per tutti coloro che si sono legati all'operatore con una delle tante offerte che prevedono una specifica quota da versare ogni 28 giorni, come ...