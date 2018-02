Trapani | l’inchiesta sull’ex vescovo non era un complotto ma diritto di cronaca

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Non ci fu alcunper screditare la curia die l’exFrancesco Micciché. Le inchieste giornalistiche, che poi portarono alla rimozione del monsignore e all’apertura di un’indagine giudiziaria sulla gestione economica della diocesi, non erano diffamatorie né calunniose essendo “evidente l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti“. Lo ha deciso, dopo sette anni d’inchiesta, il giudice per le indagini preliminari di. Antonio Cavasino, che ha archiviato il procedimento a carico dei giornalisti Giuseppe Pipitone del Fatto Quotidiano, Gianfranco Criscenti dell’Ansa e del sacerdote Antonino Treppiedi, ex direttore degli uffici giuridici e amministrativi della Curia trapanese. Il procedimento – che ipotizzava la calunnia e la diffamazione a mezzo stampa, poi derubricato nella sola diffamazione aggravata ...