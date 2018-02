Torino | Burdisso avvisa la Juve ' Derby partita a sé | Belotti la nostra arma in più'

Torino - Burdisso sul derby : 'Conta la voglia di vincere. Belotti? È come Higuain' : 'Questo è un derby molto sentito, ed è un derby conosciuto in tutto il mondo. Non possiamo nascondere l'importanza di questa partita. Oltre a questo per noi è un momento importante e bello per ...

Torino - Burdisso : 'Stiamo giocando bene - continuiamo così!' : Nicolas Burdisso , difensore del Torino , parla a Sky Sport all'intervallo della sfida con la Sampdoria : 'Se ho chiesto calma? Sì, ho chiesto calma. Eravamo messi bene in campo, avevamo preparato bene questa partita. Non c'era nessun motivo per cambiare ...

Video/ Juventus Torino (2-0) : highlights e gol. Burdisso : testa al prossimo match (Coppa Italia - quarti) : Video Juventus Torino (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri troveranno l'Atalanta in Semifinale.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:59:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : si rivede Burdisso. Diretta tv - orario - le notizie live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel derby della Mole per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Pagelle Torino : Berenguer e Burdisso deludono : 1 di 3 Successiva Torino - Le Pagelle di Torino-Napoli . SIRIGU 6 Nessuna colpa, ma nessun miracolo sui gol incassati. Attento nell'ordinaria amministrazione, che contro questo Napoli non è poca da ...

Lazio - Inzaghi : 'Trasformiamo in ferocia quanto successo col Torino. Su Immobile e Burdisso...' : Sono successe cose fuori dal mondo e sono sotto gli occhi di tutti. Spero che chi di dovere prenda provvedimenti, io penso solo al campo. L'unico a pagare sarà Immobile, gli altri hanno già reagito a ...

Inzaghi : 'Lazio-Torino fuori dal mondo. Burdisso? A volte si lascia andare - - - ' : I fatti accaduti sono fuori dal mondo, spero che chi di dovere prenda i giusti provvedimenti' . Alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia in casa contro il Cittadella (domani, ore 21), ...

Torino - Burdisso : 'Mai detto all'arbitro che Immobile non mi ha toccato' : 'Non ho detto quello che dicono Tare e Parolo, quello che si dice in campo muore in campo'. Ai microfoni di Sky, il difensore del Torino Nicolas Burdisso smentisce la ricostruzione del ds della Lazio ...

Torino - Burdisso : 'Tare e Parolo non dicono la verità' : Torino - ''Non ho detto quello che dicono Tare e Parolo, quello che si dice in campo muore in campo'' . Ai microfoni di Sky, il difensore del Torino Nicolas Burdisso smentisce la ricostruzione del ds ...

Torino - Burdisso smorza il pessimismo e rassicura i tifosi granata : parole da leader : Nicolas Burdisso ha scalato le gerarchi ed è diventato un titolare inamovibile del Torino di Sinisa Mihajlovic. L’argentino a margine della serata di beneficienza “Un sorriso per Pupi” ha rilasciato dichiarazioni da vero leader in merito al momento che stanno attraversando i granata: “Non è il momento di fare i conti, stiamo lottando in questo campionato e lavoreremo per migliorare. Siamo in corsa per l’Europa e ...