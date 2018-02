The Evil Within 2 | disponibile la modalità con visuale in prima persona

The Evil Within 2 giocabile da oggi anche in prima persona : Affronta i tuoi incubi come mai prima d’ora in The Evil Within 2. Se lo spaventoso mondo e le orrende creature non ti facevano abbastanza paura, ora tutta l’avventura può essere giocata in prima persona su PlayStation 4, Xbox One e PC, grazie all’ultimo aggiornamento gratuito. The Evil Within 2: Vivi l’incubo in prima persona A partire da oggi tramite le opzioni nel menù di gioco, ...

ARROW - Recensione 6x13 "The Devil's Greatest Trick" : Buongiorno e buona domenica tesori, come state?Vi chiedo scusa per il ritardo, ma è un periodo allucinante all'università e ARROW esce in un certo senso nel giorno peggiore (venerdì), perché non avendo lezione passo tutta la giornata a scrivere la tesi. Tra l'altro, spero di riuscire a recensire la 6x14 a marzo ma non ne sono sicura al 100% perché sarà un periodo assurdo.Ma bando alle ciance e veniamo a noi.Partiamo dalla svolta data ...

The Dark Book : l’Hack & Slash ispirato a Medievil : Dopo aver ottenuto un discreto successo sul Play Store, ecco che The Dark Book, il videogioco ispirato a Medievil, fa l’approdo anche sul Microsoft Store in versione universal! L’obiettivo del gioco sarà quello di ritrovare il Libro Oscuro, ma moltissimi mostri, goblin e orchi faranno di tutto per rendervi il percorso il più difficile possibile. Il gioco è stato realizzato con Unity, e conoscendo personalmente il framework, vi posso ...

Sconti weekend sul PlayStation Store : prezzo basso per L.A. Noire - The Evil Within 2 e altri : Non ci sono solo le 12 Offerte di Natale sul PlayStation Store, Sony ha messo in campo un'altra selezione di titoli per PS4 in offerta questo weekend. Parliamo di giochi dal grosso calibro come The Evil Within 2 offerto a un prezzo mai visto, cioè 24,99 euro, o Injustice 2 a 34,99 euro. La lista non è lunghissima ma contiene titoli sicuramente di pregio. Gli Sconti cominciano oggi 16 dicembre per finire il prossimo 18 dicembre. Guardate di ...

Bethesda lancia la demo gratuita di The Evil Within 2 : A partire da una manciata di giorni è possibile scaricare la demo gratuita The Evil Within 2 su PS4, Xbox One e PC e giocare ai primi terrificanti capitoli del gioco. Al termine della demo gratuita, sarà possibile acquistare il gioco completo mantenendo tutti i progressi fatti all'interno della demo. In questi primi capitoli avremo l'opportunità di esplorare sia alcuni dei momenti da incubo più lineari e angusti, sia gli spazi aperti delle ...