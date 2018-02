Test Jerez 2018 | Tony Arbolino ed Alex Marquez a tempo di record in Moto3 e Moto2

Test Jerez - Bagnaia protagonista in Moto2. In Moto3 brilla Martin : "Ha un carattere determinato che è frutto degli ultimi tre anni nei quali l'esperienza lo ha forgiato, è pronto per essere un campione. Ho osservato bene le sue traiettorie, ideali e senza sbavature...

Test Jerez 2018 : Francesco Bagnaia vola con il record della pista in Moto2. Enea Bastianini abbassa il limite in Moto3! : Seconda giornata di Test combinati tra Moto2 e Moto3 sul circuito di Jerez. Oggi tutti i team si sono alternati in pista con tre sessioni per classe, proseguendo il lavoro che verrà concluso domani con l’ultima giornata che chiuderà una settimana intensa cominciata sette giorni fa a Valencia. MOTO2 – C’è ancora Francesco Bagnaia al comando della Moto2. L’italiano dello Sky Racing Team è stato il più veloce anche nella ...

Test Jerez 2018 : Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2 - Jorge Martin comanda in Moto3 : Si è conclusa la prima giornata di Test pre-stagionali di Jerez de la Frontera (si concluderanno mercoledì), in Spagna, per quanto riguarda Moto2 e Moto3. Questo lunedì ha messo in mostra risultati interessanti per una sessione che, senza dubbio, risulterà maggiormente indicativa rispetto a quanto visto sette giorni fa a Valencia, sia per il meteo sia per la presenza di tutti i piloti. Anche i turni odierni, tuttavia, hanno dovuto far fronte a ...

SBK Test Jerez de la Frontera : Sykes chiude in testa : I test a Jerez sono stati dominati dalla Kawasaki con Sykes primo davanti a Rea. Terzo, a sorpresa, Canepa per Yamaha. Melandri quinto e solo tredicesimo Davies. Debutta la nuova Panigale Ci siamo, tra meno di un mese, prenderà il via la nuova stagione di SBK con il GP a Phillip Island. E, come è regola, le due ruote sono scese in pista per i test. Nel primo dei due giorni svoltisi a Jerez de la Frontera, il più veloce – come vuole ...

Superbike - Test Jerez 2018 : Tom Sykes chiude in vetta la seconda giornata. Bene Niccolò Canepa : Jonathan Rea batte e Tom Sykes risponde. E’ un po’ quel che è stata la due giorni a Jerez de la Frontera (Spagna) nei Test pre-stagionali del Mondiale 2018 Superbike. Sulla pista andalusa le Kawasaki anche oggi sono state protagoniste, dominando la scena senza se e senza ma. Se ieri infatti il più veloce era stato il campione del mondo in carica, oggi è stato il turno del compagno di team che in 1’38″889 ha letteralmente ...

Superbike - Test Jerez 2018 : Jonathan Rea parte subito con il piede giusto ed il miglior tempo - quarto Melandri davanti a Davies : Come riparte il 2018 della Superbike? Più o meno come aveva chiuso il 2017, ovvero con Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a tutti. Il primo giorno di Test pre-stagionali di Jerez de la Frontera, infatti, ha visto primeggiare il campione del mondo in carica con 63 giri totali e il miglior crono in 1:39.682. Alle sue spalle il britannico Alex Lowes (Yamaha) che si è fermato a 202 millesimi dal capoclassifica con un buon bottino di 69 giri completati. ...