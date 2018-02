Territorio I Comuni dell' Ovest Milanese alla BIT di Milano e alla Fiera di Padova

Nasce "Love in Venice" - il canale d'informazione e comunicazione dedicato alla città di Venezia e al suo Territorio : La piattaforma, che sarà installata come primo canale televisivo di ogni camera d'hotel aderente all'iniziativa, sarà accessibile anche sul digitale terrestre e in streaming su VeneziaradioTv.it in ...

Montone " Il Comune stanzia fondi per riqualificare il Territorio. Al via piccoli interventi a vantaggio della comunità : (UNWEB) Montone, " Si apre nel migliore dei modi il nuovo anno per il territorio di Montone. Nel corso del 2018 verranno, infatti, realizzate opere pubbliche di minore visibilità, ma importanti per la ...

Olbia. Comunicare l'impresa sui social : le eccellenze del Territorio : ... Valeria Gentile (L'Essenza), Lucio Murru (Kara Sardegna), Luca Murgianu (Bequalia Sardegna), Tino Demuro (Vigne Surrau), Giacomo Del Chiappa, docente del Corso di Laurea in Economia e Management del ...