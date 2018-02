Tennis | sarà Italia-Belgio nel playoff di Fed Cup

Tennis - Fed Cup 2018 : sarà Italia-Belgio lo spareggio promozione. Si giocherà in casa ad aprile : L’urna di Londra ha emesso il proprio verdetto: in Fed Cup, per un posto nel World Group I, la sfida sarà Italia-Belgio. Si giocherà in casa delle azzurre (21-22 aprile), che potranno così nuovamente sfruttare il fattore campo per rientrare nell’Olimpo del Tennis femminile mondiale. La squadra belga era l’unica contro la quale l’Italia avrebbe avuto la certezza di giocare in casa, senza passare dal sorteggio: ...

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Spagna sarà aperta da Jasmine Paolini e Carla Suarez Navarro : La sfida di World Group II, che sancirà chi tra Italia e Spagna andrà a lottare ad aprile per il ritorno nel World Group I della Fed Cup di Tennis, sarà aperta dall’incontro tra Jasmine Paolini, nostra numero 2, e Carla Suarez Navarro, numero 1 iberica (sabato 10 febbraio, ore 16.00). A seguire, Sara Errani sfiderà Lara Arruabarrena: questo l’esito del sorteggio odierno svolto a Chieti, nella cornice del Teatro Marrucino. Si giocherà ...

Tennis - Fed Cup 2018 – L’Italia verso la Spagna. Sara Errani : “Sfida dura - noi squadra giovane”. L’emozione di Cocciaretto e la sicurezza di Garbin : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathiana Garbin che però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A. Sara Errani è la veterana della squadra, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Federer Chung - risultato finale 6-1 5-2 rit - : sarà Roger contro Cilic! - Tennis - : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018 info streaming video e tv, risultato seconda semifinale maschile: Roger Federer batte Hyeon Chung che si ritira.

Tennis - Australian Open : Cilic primo finalista. Sarà rivincita di Wimbledon? : In finale affronterà il vincente dell'altra semifinale che vedrà di fronte lo svizzero Roger Federer, n°2 del mondo che lo ha battuto nell'ultima finale di Wimbledon, e la rivelazione del torneo: il ...

Tennis - Australian Open 2018 : la finale sarà Wozniacki-Halep : La romena, numero 1 del mondo, ha battuto 6-3, 4-6, 9-7 Angelique Kerber (21testa di serie del seeding) al termine di un match durato due ore e 20'. Per Halep si tratta della terza finale di uno Slam ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis - Australian Open 2018 - Sara Errani : obiettivo main draw e il rientro tra le top100 : Domani cominciano le qualificazioni femminili agli Australian Open ed inizierà anche il cammino di Sara Errani verso il main draw del primo Slam dell’anno. Questo il grande primo obiettivo della stagione per la nativa di Bologna, che non è riuscita a rientrare tra le prime cento del mondo (attualmente °132 del ranking WTA) ed è dunque costretta a disputare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale a Melbourne. Una stagione che ...

Tennis - inizio con il botto per Sara Errani : trionfo in doppio al WTA di Auckland : Sara Errani torna al successo. La Tennista azzurra, che nel 2017 ha scontato due mesi di squalifica per positività al letrozolo, apre l'anno con il botto e ritrova il sorriso conquistando il doppio ...

Tennis - Kei Nishikori salta l’Australian Open : “Non mi sento pronto”. Sarà in Coppa Davis contro l’Italia? : Seconda defezione pesante per gli Australian Open che scatteranno il 16 gennaio. Dopo il forfait di Andy Murray, anche Kei Nishikori non si presenterà a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione. Il nipponico non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio al polso destro e preferisce non rischiare un rientro forzato. Il 28enne non gioca dal mese di agosto. Queste le parole del giapponese: “Sono desolato ...