Telecom Italia | Marshall Wace amplia la posizione ribassista

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Telecom Italia -2 - 4% - Ubi Banca a -2 - 8% (13 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un nuovo rialzo, per provare quindi a tornare a 22.500 punti dopo i ribassi dei giorni scorsi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:59:00 GMT)

E Di Maio in cerca di voti vuole nazionalizzare la rete di Telecom Italia : Il Movimento 5 Stelle auspica la nazionalizzazione della rete Telecom che deve confluire in una società a controllo pubblico. Lo dice a Radiocor il candidato Premier del movimento Luigi Di Maio. Peccato che portar via la rete a Telecom significa azzerare il valore della società stessa visto che l'asset vale circa 15 miliardi ossia la sua capitalizzazione in Borsa. Ma c'è anche un altro problema: la rete, un bene prezioso, deve ...

I Paperoni italiani in Svizzera ricchi come Intesa e Telecom : Sono appena dieci, ma la loro ricchezza è solo di poco inferiore ai ricavi aggregati di Telecom e Intesa Sanpaolo. In tutto, circa 35 miliardi di euro. Che meglio sarebbe convertire in 40 miliardi di franchi svizzeri: è infatti nella Confederazione che gli italiani ricchi, ricchissimi, praticamente miliardari, pagano le tasse su redditi e patrimoni. Neanche a dirlo, con indubbio vantaggio: se il fisco italiano assomiglia sempre più a Dracula ...

Telecom ITALIA/ La Grande coalizione pronta per la vendita della rete : Amos Genish ha incontrato il ministro dello Sviluppo economico Calenda. Tim è pronta a scorporare la rete telefonica. Ma dovrà anche venderla, spiega ZACCHEO(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 08:39:00 GMT)TELECOM ITALIA/ La vera partita sulla rete di cui non si parla, di ZaccheoTELECOM ITALIA/ Tre nuove preoccupazioni sulla strategia di Vivendi, di S. Wise

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Banco Bpm a +4 - 2% - Telecom Italia a +5 - 5% (7 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo alcune sedute chiuse in rosso. Attenzione anche alle altre piazze. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Allunga il passo Telecom Italia : Brilla la compagnia telefonica , che passa di mano con un aumento del 2,53%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Telecom rispetto all'...

Telecom ITALIA/ La vera partita sulla rete di cui non si parla : TELECOM ITALIA sembra intenzionata a realizzare uno spin-off della rete. Di certo non per tenerla ma per venderla. E c'è solo un acquirente possibile, spiega ZACCHEO(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:38:00 GMT)TELECOM ITALIA/ Tre nuove preoccupazioni sulla strategia di Vivendi, di S. WiseALITALIA/ L'alternativa allo "spezzatino" con EasyJet, Air France, Lufthansa e Wizz Air, di S. Luciano

I buy di oggi da Atlantia a Telecom Italia : ... Italgas , TP 5.30, dopo la creazione di Italgas Acqua; Mediaset , TP 3.76, dopo i dati sulla raccolta pubblicitaria durante la Coppa del Mondo Fifa; Tecnoinvestimenti , TP 7, che annuncerà oggi i ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Telecom Italia a +3 - 1% - Saipem a -1 - 8% - 30 gennaio 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo. Tra i dati macroeconomici provenienti dall'Eurozona quello relativo al Pil.

Borsa italiana debole con bancari e petroliferi - bene Telecom : FTSE MIB -0 - 19% : Nel fine settimana il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si era detto fiducioso che molto presto l'istituto senese non avrà più bisogno dell'aiuto statale. In calo anche Bper Banca , -1,3%, , ...

Exploit di Telecom Italia : Seduta decisamente positiva per la compagnia telefonica , che tratta in rialzo del 2,69%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza ...

Telecom ITALIA/ Tre nuove preoccupazioni sulla strategia di Vivendi : Vivendi ormai controlla Tim, l'ex TELECOM ITALIA. Non è ben chiaro però quale sia la strategia dell'azienda francese rispetto a quella ITALIAna, dice SAM WISE(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:04:00 GMT)TELECOM/ Così Trump risolve la partita sulla rete (e su Mediaset), di S. LucianoTELECOM/ Ecco come Vivendi e Cgil l'hanno "regalata" a M5s, di S. Wise

Telecom Italia - Credit Suisse riduce il prezzo obiettivo : Contenuto ribasso per Telecom Italia , che mostra una flessione dello 0,48%. Gli analisti di Credit Suisse hanno tagliato il target price sul titolo portandolo da 1 a 0,85 euro. Il giudizio è "neutral"...