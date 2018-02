Tecnoinvestimenti - Cedacri riduce la partecipazione : La Consob rende noto che il Gruppo Cedacri , lo scorso 7 febbraio 2018, ha ridimensionato la partecipazione rilevante in Tecnoinvestimenti all'1,352%. In precedenza, dal 17 ottobre 2017, il Gruppo ...

Tecnoinvestimenti in difficoltà dopo cessione azioni da parte di Cedacri : Si muove in profondo rosso Tecnoinvestimenti , mostrando a Piazza Affari una perdita del 5,15% con scambi a 7 euro per azione. Al momento il titolo della società che si occupa di Digital Trust e ...