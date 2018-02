Tassa di soggiorno | contraria la Cna di Vittoria

Turismo - ecco le proposte di Rossi : «Ministero dedicato - no Bolkestein - Tassa di soggiorno uniforme» : Questo dimostra quanto sia necessario insistere sul valore del Turismo, che per questa provincia rappresenta un valore importante e un grosso volano e veicolo di economia e lavoro. Allora proponiamo ...

Confcommercio e Federalberghi : Tassa di soggiorno per la promozione Aeroporto di Comiso : Il rilancio dell' Aeroporto siciliano di Comiso passi dalla destinazione della tassa di soggiorno ad attività di promozione e comarketing a favore dello scalo. E' la proposta lanciata da Confcommercio ...

Turismo : accordo Comune Palermo-Airbnb per Tassa di soggiorno (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di un accordo - ha spiegato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - che permetterà da un lato di dare maggiore regolamentazione ad un settore, quello turistico, in continua espansione e che genera sempre più economia nella nostra città, e dall'altro di aumentare le entrate,

Turismo : accordo Comune Palermo-Airbnb per Tassa di soggiorno : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Dal 1 aprile 2018 sarà Airbnb a riscuotere, già al momento della prenotazione, l’imposta di soggiorno di 1,50 euro a notte a persona dovuta dagli host e a versarla al Comune di Palermo. L’accordo, siglato oggi a Palazzo delle Aquile, prevede che i prezzi degli alloggi r

Alberghi torinesi non versano la Tassa di soggiorno : processati - per il pm è peculato : peculato: è questo il reato che la procura di Torino sta contestando a numerosi albergatori denunciati e processati per non avere versato ai Comuni il denaro raccolto con la tassa di soggiorno. Il ...

Le associazioni : "Tassa soggiorno - speriamo soluzione migliore da 2019" : La Spezia - Sulla manovra di bilancio che l'Amministrazione Comunale della Spezia si appresta a presentare al Consiglio Comunale, per la parte riguardante l'imposta di soggiorno, si sono tenute quest'...

Tassa di soggiorno troppo alto - confronto Fiap-Confartigianato : La Spezia - Il nuovo consiglio provinciale della Fiaip La Spezia composto dalla Presidente Valeria Ricci, la segretaria Milena Rosa, il vicepresidente Maurizio Sighinolfi, la delegata alla formazione, ...

Roma - Tutti dovranno pagare la Tassa di soggiorno - in vista un accordo anche con Airbnb. 3 - 5 euro/notte : ... ma non tutto il turismo è di "qualità": ossia non tutto ha la capacità di muovere l'economia locale, in quest'ottica l'amministrazione capitolina punta su accordi con i vettori aerei (l'aeroporto di ...

Roma - arriva Tassa soggiorno web : tassa di soggiorno da 3,50 euro in arrivo a Roma anche per chi prenota via web. "Il nuovo regolamento sul contributo di soggiorno è pronto. Solo l'anno scorso Airbnb ha accolto 1.4 milioni di ospiti" ...

Meloni lancia Tassa soggiorno a 3 - 5 euro per Airbnb; Regionali - spunta il nome di Parisi e Zingaretti presenta lista 'Centro solidale' : Regionali, Zingaretti presenta lista CIVICA CENTRO SOLIDALE Personalità dell'associazionismo e del volontariato, nomi di spicco del mondo della scienza, del cattolicesimo e della Comunita' ebraica di ...

Airbnb - a Roma arriva la Tassa si soggiorno : sarà di 3 - 5 euro a notte - : L'assessore allo sviluppo economico della Capitale, Adriano Meloni, ha annunciato che in base al nuovo regolamento anche coloro che utilizzano la piattaforma per affitti brevi dovranno pagare l'...

Turismo - Veneto : necessità riordino applicazione Tassa soggiorno : Venezia, 10 gen. (askanews) 'L'imposta di soggiorno deve essere gestita in modo equilibrato, organizzato, trasparente e il più possibile omogeneo, affinché non sia percepita da chi la paga come un ...

Vacanze : altri 100 Comuni applicheranno la Tassa di soggiorno nel 2018 : Le Vacanze degli italiani e non solo rischiano di costare sempre più care. Da quest'anno, infatti, altri 100 Comuni italiani introdurranno nel proprio bilancio e, quindi, faranno pagare ai villeggianti o a chi si reca nel loro territorio per lavoro, la tassa di soggiorno. Il tributo era stato introdotto, per la prima volta, due anni fa, solo nel corso del 2017 aveva garantito un extra-gettito di circa 460 milioni di euro. Ma secondo le ...

Roseto - ricorso al Tar contro la Tassa di soggiorno : ... "questa amministrazione si è preoccupata di tartassare categorie produttive che, annualmente, creano centinaia di posti di lavoro senza preoccuparsi dei risvolti negativi sull'economia cittadina. ...