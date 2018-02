Susy Paci ritrovata a Napoli Perché non è ancora tornata ad Arezzo? La sua verità a

Susy Paci RITROVATA A NAPOLI/ Ultime notizie : il figlio - "la aspettiamo a braccia aperte" : SUSY PACI : la donna di 49 anni era scomparsa da casa dopo aver lasciato un biglietto. Si era temuto il peggio ma ieri si è presentata in commissariato spontaneamente.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Susy Paci - scomparsa 19 giorni fa - si presenta al Commissariato di Polizia : Susy Paci , 49 anni, la donna scomparsa 19 giorni fa dalla sua casa di Subbiano (Arezzo), si è presenta ta al Commissariato di Polizia di Vicaria-Mercato. La decisione di fuggire sarebbe legata ai tanti litigi con il marito e quindi stanca di sopportare ancora avrebbe deciso di prendersi un momento di riflessione. Susy Paci si presenta alla Polizia Susy Paci dopo essere stata vista l'ultima volta nei pressi della stazione di Napoli è stata 'via', ...

‘’Ritrovata’’. Susy Paci - svolta nel giallo della 49enne scomparsa da Arezzo : la verità dopo 20 giorni di silenzio assordante : “Torno domani alle 10” aveva scritto in un messaggino al figlio, ma poi più nulla. Susy Paci si è presentata spontaneamente al commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non distante dalla stazione ferroviaria di Napoli. A scriverlo con un post su Facebook è la popolarissima trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’. Erano stati loro a lanciare l’allarme per la scomparsa dal 23 gennaio scorso della 49enne da ...