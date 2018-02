Superbike | Test Phillip Island 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Superbike - Test Jerez 2018 : Tom Sykes chiude in vetta la seconda giornata. Bene Niccolò Canepa : Jonathan Rea batte e Tom Sykes risponde. E’ un po’ quel che è stata la due giorni a Jerez de la Frontera (Spagna) nei Test pre-stagionali del Mondiale 2018 Superbike. Sulla pista andalusa le Kawasaki anche oggi sono state protagoniste, dominando la scena senza se e senza ma. Se ieri infatti il più veloce era stato il campione del mondo in carica, oggi è stato il turno del compagno di team che in 1’38″889 ha letteralmente ...

Superbike - Test Jerez 2018 : Jonathan Rea parte subito con il piede giusto ed il miglior tempo - quarto Melandri davanti a Davies : Come riparte il 2018 della Superbike? Più o meno come aveva chiuso il 2017, ovvero con Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a tutti. Il primo giorno di Test pre-stagionali di Jerez de la Frontera, infatti, ha visto primeggiare il campione del mondo in carica con 63 giri totali e il miglior crono in 1:39.682. Alle sue spalle il britannico Alex Lowes (Yamaha) che si è fermato a 202 millesimi dal capoclassifica con un buon bottino di 69 giri completati. ...

Superbike - nei test domina Rea : JEREZ DE LA FRONTERA - Finalmente tutti in pista a Jerez de la Frontera per la prima giornata di test della Superbike. Team ufficiale e satelliti si sono ritrovati in Andalusia per provare le nuove ...