Super | focus sul fashion contemporaneo | dalla Georgia all' India

FOCUS AZZURRO – Mertens trascina il Napoli : il belga Super contro il Bologna : Il Napoli vince in rimonta contro il Bologna e si riprende immediatamente il primato nel campionato italiano. Gli azzurri, che erano andati in svantaggio in apertura della partita, riescono a recuperare e vincere contro gli uomini di Donadoni grazie ad una gara intelligente e matura. Sufficiente la prova del reparto difensivo, con il solo Reina […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Mertens trascina il Napoli: il belga super contro il ...

FOCUS AZZURRO – Il Napoli Supera la Sampdoria in rimonta : Gli azzurri vincono una spettacolare partita contro la Sampdoria e rimangono saldi in testa alla classifica italiana. La gara contro i blucerchiati è stata vibrante ed emozionante, con capovolgimenti di fronte continui e con giocate strabilianti da parte dei singoli. Il Napoli è stato costretto, per ben due volte, a recuperare il risultato, superando la […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Il Napoli supera la Sampdoria in rimonta proviene ...