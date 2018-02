Sudafrica | Zuma si è dimesso È l' ora di Ramaphosa

Sudafrica - Zuma annuncia sue dimissioni con effetto immediato : Tutta la carriera politica di Zuma, nato nel 1942, è stata accompagnata da accuse di corruzione. , fonte AFP,

Sudafrica - Zuma annuncia le dimissioni : Il presidente Sudafricano, Jacob Zuma, ha annunciato le sue dimissioni con effetto immediato, durante un discorso in diretta alla tv nazionale. Finisce dunque il braccio di ferro che vedeva il 75enne presidente del Sudafrica, al potere ormai da un decennio, resistere alla richiesta di dimissioni voluta dalla Anc. Stretto dalla morsa delle inchieste giudiziarie che vertevano soprattutto su pesantissime accuse di corruzione, il vecchio leader ...

Sudafrica - il presidente Zuma annuncia le dimissioni prima della sfiducia del parlamento : Il presidente del Sudafrica Jacob Zuma ha annunciato in serata le sue dimissioni “con effetto immediato”. Se il presidente del Sudafrica, travolto dagli scandali, non si fosse dimesso entro la notte, giovedì alle 14 sarebbe stato comunque sfiduciato in parlamento. Il piano del partito di governo Anc, che lo ha abbandonato, è quello di eleggere immediatamente il suo successore: l’attuale vicepresidente e nuovo leader dello stesso ...

