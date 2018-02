Sudafrica | il presidente Zuma annuncia le dimissioni prima della sfiducia del parlamento

Il presidente del Sudafrica Jacob Zuma si è dimesso : Dopo che il suo partito gli aveva chiesto di dimettersi e aveva annunciato un voto di sfiducia contro di lui The post Il presidente del Sudafrica Jacob Zuma si è dimesso appeared first on Il Post.

Sudafrica - ultimatum al presidente Zuma : 'Deve lasciare entro 48 ore' : Roma - L'Anc , African National Congress , , partito al potere in Sudafrica, ha deciso di rimuovere il presidente Jacob Zuma come Capo di Stato. Si è conclusa così il vertice straordinario di circa 13 ...

Jacob Zuma deve dimettersi da presidente del Sudafrica - dice il suo partito : Dopo anni di scandali e casi di corruzione gli ha dato un ultimatum di 48 ore

Sudafrica - l'African National Congress abbadona Zuma : "Troppo corrotto - non può fare il Presidente" : Manca ancora l'annuncio ufficiale ma dopo 13 ore di riunione del comitato esecutivo il partito di governo avrebbe deciso la rimozione del Capo dello Stato, implicato in centinaia di scandali

Il presidente Sudafricano Zuma prepara le sue dimissioni : Zuma ha danneggiato la patria di Nelson Mandela e ha trasformato in una barzelletta uno stato ricco, moderno e democratico.

Con il prossimo presidente del Sudafrica poteva andare peggio : L'ex sindacalista e ricco imprenditore Cyril Ramaphosa è il nuovo presidente dell'African national congress. Ma ha le mani legate dai sostenitori di Zuma nel partito.

Sudafrica : Ramaphosa nuovo presidente Anc : Il neo presidente dell'Anc si accredita come il riformatore che tirerà fuori l'economia Sudafricana dalla morsa della corruzione nella quale, secondo le accuse, l'ha precipitata il presidente Jacob ...