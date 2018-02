Spread Btp-Bund in lieve calo a 130

Btp debole ma recupera in Spread per discesa Bund - balzo euro in attes : Regna la cautela sui titoli di Stato in vista del meeting di politica monetaria della Bce in agenda domani. Dopo una mattinata in cui il Btp, in calo, ha evidenziato un lieve ampliamento in termini di spread sulla Germania su prese di profitto dopo i recenti ...