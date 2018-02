Spese pazze | gip chiede sequestro conti

Spese pazze in Regione - via ai sequestri C’è anche il candidato Pd Vito Vattuone : Su ordine della procura, la Guardia di finanza sta sequestrando i conti correnti dei politici implicati nell’inchiesta per peculato

Spese pazze - chiesto il rinvio a giudizio per altri 19 ex consiglieri regionali : Gli indagati avrebbero usato fondi pubblici per Spese non istituzionali nel periodo 2005-2010. Già altri 13 amministratori locali sono a processo per quella legislatura

Spese pazze Liguria : il pm chiede rinvio a giudizio per 19 ex consiglieri regionali : Nuovo capitolo giudiziario in Liguria delle vicenda per le cosiddette Spese pazze. Il pm di Genova Massimo Terrile ha chiesto il rinvio a giudizio per 19 ex consiglieri regionali dei gruppi Forza Italia, Pd, Verdi e Alleanza Nazionale. Le accuse sono per tutti di peculato per avere usato, secondo l’ipotesi dell’accusa, fondi pubblici per Spese non istituzionali nella legislatura 2005-2010. Per quella legislatura sono già state ...

Spese pazze - chiesto il rinvio a giudizio : Gli indagati avrebbero usato fondi pubblici per Spese non istituzionali nel periodo 2005-2010. Già altri 13 amministratori locali sono a processo per quella legislatura

Spese pazze - ''Monari usò i fondi pubblici per piacevoli weekend con donne'' : Bologna, 22 gennaio 2018 - Rimborsi la cui illiceità "era assolutamente evidente", a cominciare dal soggiorno, in compagnia di una donna, al 'Boscolo Hotel dei Dogi' di Venezia dal 3 al 5 giugno 2011, ...

Spese pazze in Emilia-Romagna - escono dall'inchiesta i big Pd : Bologna, 8 gennaio 2018 " Richiesta di archiviazione per tutti i 22 ex consiglieri regionali Pd che erano finiti nelle maglie dell'inchiesta 'Spese pazze' per i rimborsi chiesti all'amministrazione ...

Spese pazze bis in Emilia-Romagna - la Procura chiede l'archiviazione per consiglieri e assessori Pd : Tra gli indagati Vasco Errani, Matteo Richetti, Flavio Del Bono, Giancarlo Muzzarelli, Gianluca Borghi e Tiziano Tagliani

Le Spese pazze in Emilia 4 anni a ex consigliere Pd : Il caso delle spese pazze degli ex consiglieri della Regione Emilia Romagna si è chiuso con una condanna e 12 assoluzioni. Il tribunale di Bologna, dopo il procedimento a carico dei 13 consiglieri imputati proprio per le spese fuori controllo tra giugno 2010 e dicembre 2011, ha emesso la sentenza che vede tra i condannati un solo consigliere. A farne le spese è stato l'ex capogruppo Pd dell'assemblea regionale, Marco Monari. Per lui ...

Spese pazze - condannata a 4 anni l’ex sottosegretaria Barracciu (Pd)|Immagini : L’inchiesta sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna e spesi per fini non istituzionali