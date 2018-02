Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Davide Ghiotto e il sogno dei 10000

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti degli azzurri nei 10000 metri. Davide Ghiotto e Nicola Tumolero ci provano : Domani giovedì 15 febbraio si disputeranno i 10000m di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Soltanto 12 atleti ai blocchi di partenza, l’Italia si presenterà con Nicola Tumolero e Davide Ghiotto. Gli azzurri devono riscattare la prestazione non esaltante esibita sui 5000m, sulla carta hanno tutte le potenzialità per ben esprimersi e per sognare un piazzamento importante. Ghiotto conosce molto bene il ghiaccio ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e ... : Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo , il 19 novembre a Stavanger, in Norvegia: Davide Ghiotto vinse la prova della Division B con il personale di 12'53 63, ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Sesto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 10000 metri maschili. Tra i 12 atleti qualificati per la gara ci sono anche due italiani (numero massimo di atleti possibili per nazione in questo caso): Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo, il 19 novembre a Stavanger, in ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri femminili si impone l’olandese Jorien ter Mors. In casa Italia Francesca Bettrone batte Yvonne Daldossi : Va in archivio anche la finale dei 1000 metri femminili nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oro e titolo all’olandese Jorien ter Mors, che fa segnare il nuovo record olimpico in 1’13″56, davanti alle nipponiche Nao Kodaira, argento, e Miho Takagi, bronzo. In casa Italia, Francesca Bettrone, 27a, vince il derby con Yvonne Daldossi, 30a. Lo Speed skating è così: si corre l’una contro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri femminili si impone l’olandese Jorien ter Mors. In casa Italia Francesca Bettrone batte Yvonne Daldossi : Va in archivio anche la finale dei 1000 metri femminili nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: oro e titolo all’olandese Jorien ter Mors, che fa segnare il nuovo record olimpico in 1’13″56, davanti alle nipponiche Nao Kodaira, argento, e Miho Takagi, bronzo. In casa Italia, Francesca Bettrone, 27a, vince il derby con Yvonne Daldossi, 30a. Lo Speed skating è così: si corre l’una contro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Ted-Jan Bloemen sfida gli olandesi - Ghiotto e Tumolero in cerca di rivincite : Nella sesta giornata di gare di Speed Skating ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 è tempo della prova più lunga, quella dei 10000 metri maschili. Una distanza in cui resistenza e distribuzione dello sforzo sono i requisiti necessari per essere competitivi. Specialità che tradizionalmente ha sorriso, manco a dirlo, ai colori olandesi e non è un caso che nelle ultime Olimpiadi di Sochi la nazionale orange abbia monopolizzato tutto il ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri femminili altro assolo olandese! Jorien ter Mors è oro - Francesca Bettrone vince il derby azzurro con Yvonne Daldossi per 1?50! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1000 metri femminili dello Speed skating. Favorite l’olandese Marrit Leenstra, la nipponica Nao Kodaira e l’austriaca Vanessa Herzog. Possibili outsider l’altra olandese Ireen Wust, la norvegese Hege Bokko, la ceca Karolina Erbanova e la nipponica Miho Takagi. Da tenere d’occhio anche l’olandese Jorien ten Mors e le statunitensi ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri femminili altro assolo olandese? Francesca Bettrone e Yvonne Daldossi difendono i colori dell’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1000 metri femminili dello Speed skating. Favorite l’olandese Marrit Leenstra, la nipponica Nao Kodaira e l’austriaca Vanessa Herzog. Possibili outsider l’altra olandese Ireen Wust, la norvegese Hege Bokko, la ceca Karolina Erbanova e la nipponica Miho Takagi. Da tenere d’occhio anche l’olandese Jorien ten Mors e le statunitensi ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : altro trionfo olandese nei 1000 metri femminili? Bettrone e Daldossi al via per ben figurare : Quinta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nello Speed skating. Il Gangneung Oval sarà nuovamente teatro di sfide sul filo dei centesimi e la domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a porre termine all’egemonia olandese? Il quesito sorge spontaneo perché nelle quattro specialità assegnanti medaglie (3000 metri femminili, 5000 metri maschili, 1500 metri femminili e 1500 metri maschili) il colore dei Paesi Bassi è stato ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nei 1000 metri. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Quinto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1000 metri femminili. Tra le 32 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Yvonne Daldossi e Francesca Bettrone. Francesca Bettrone è 29a in Coppa del Mondo con 38 punti, 36 dei quali conquistati nell’ultima tappa di Erfurt, mentre Yvonne Daldossi è 36a con 29 punti, ottenuti ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1500 metri maschili doppietta olandese - vince Kjeld Nuis davanti a Patrick Roest. Andrea Giovannini è 27° : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è stato assegnato oggi il titolo dei 1500 metri maschili nello Speed skating: doppietta olandese, con Kjeld Nuis, che ha chiuso in 1’44″01 (sfiorato il record olimpico dello statunitense Derek Parra, datato 2002, di 1’43″95), davanti al connazionale Patrick Roest, staccato di 0″85. Terzo l’atleta di casa, il sudcoreano Kim Min Seok, con un ritardo di 0″92. ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili doppietta olandese con Nuis davanti a Roest. Andrea Giovannini chiude 27° : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili si preannuncia un altro trionfo olandese. Andrea Giovannini per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili si preannuncia un altro trionfo olandese. Andrea Giovannini per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...