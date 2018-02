Spari in una scuola di Parkland | in Florida 3 morti e 50 feriti Preso il sospetto autore

Florida - Spari in una scuola : almeno tre morti - decine di feriti : Una sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Secodo le prime ricostruzioni, ci sarebbero tre morti e una cinquantina di feriti. Sul posto sono accorse le forze dell'...

“Dov’è finita la vicina?”. A 80 Sparisce misteriosamente nel nulla - senza lasciare tracce. Alla fine un vicino - insospettito - inizia a indagare. E scopre una verità sconvolgente : ecco cos’era successo a quella donna (no - tranquilli - non ci indovinerete davvero) : Un vero e proprio incubo, di quelli che al solo pensiero potrebbe far venire una notevole tachicardia anche al più calmo di noi. E che invece si è trasformato in tragica realtà per un’anziana della quale si erano perse le tracce: senza che nessuno se ne fosse accorto, la donna era semplicemente rimasta intrappolata nel bagno della propria abitazione, incapace di forzare la porta per aprirsi una via di fuga. Ore di angoscia che si ...

Luciano Ligabue / “Sto pensando di Sparire per un po'”. Made in Italy e poi una pausa? : Luciano Ligabue: “Sto pensando di sparire per un po'”. Made in Italy e poi una pausa? Le ultime notizie sul rocker che sta meditando di fermarsi dopo il film(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:18:00 GMT)

Milano - scuola di recupero Sparita e negozio - una truffa di famiglia : tutte le attività fantasma : Vanno fermati. Anche in fretta. Ricordiamo e sottolineiamo per bene le generalità: Manuele Ruta e Gabriella D'Agostino, di 39 e 67 anni, figlio e mamma con un indirizzo in via Ovada, alla Barona. E ...

Sparisce l'Italia dei campanili : una parrocchia in meno al mese : Un lento, inesorabile rinsecchimento. meno parrocchie: meno sacerdoti, meno Messe e meno pellegrini. Un Paese che scivola silenziosamente nell'indifferenza religiosa. Le prove? Partiamo dai dati della Direzione centrale degli affari dei culti del Ministero dell'Interno, incaricato di concedere personalità giuridica agli enti religiosi, parrocchie comprese. Tra il 2012 e il 2016 è stata concessa personalità giuridica a 46 nuove ...

Leicester-Mahrez - rottura totale : il giocatore è Sparito da una settimana : Leicester-Mahrez, rottura totale: il giocatore è sparito da una settimana Leicester-Mahrez, rottura totale: il giocatore è sparito da una settimana Continua a leggere L'articolo Leicester-Mahrez, rottura totale: il giocatore è sparito da una settimana sembra essere il primo su NewsGo.

Leicester-Mahrez - rottura totale : il giocatore è Sparito da una settimana : L'algerino non si presenta agli allenamenti da quando le Foxes hanno rifiutato l'offerta del Manchester City. Il sindacato dei calciatori: "Pronti a intervenire"

Roma - ladro al comitato elettorale dell'onorevole Madia - Sparisce il cellulare di una segretaria : Imprevisto con furto oggi pomeriggio nella sede del comitato elettorale dell'onorevole del PD Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione. E' ...

Spari e coltellate in un ristorante di Segrate durante una rapina : due feriti e un arresto : Due rapinatori entrati con parrucca nel ristorante sushi hanno sparato al titolare che li ha affrontati con i coltelli, riuscendo a colpirli

Sparatorie a Macerata - gli Spari ripresi da una videocamera di sorveglianza : Le videocamere di sorveglianza del bar H7 di Casette Verdini, frazione di Macerata, una delle tappe del raid razzista di Luca Triani, hanno ripreso l'auto nera che si ferma e gli spari - almeno tre - del 28enne italiano. I clienti, come mostrano queste immagini ottenute da Cronache Maceratesi Tv, sono presi alla sprovvista dai colpi d'arma da fuoco e cercano subito riparo. Il ventottenne ha fatto fuoco su immigrati dalla sua auto per le vie ...

"Una raffica di Spari" - il racconto del vescovo : Roma, 3 feb. , AdnKronos, - Dietro il raid xenofobo a Macerata "non c'è un solo colpevole, ci sono tante persone che hanno fatto meno il loro dovere". Monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, ...

"Una raffica di Spari" - il racconto del vescovo : Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Dietro il raid xenofobo a Macerata "non c'è un solo colpevole, ci sono tante persone che hanno fatto meno il loro dovere". Monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, invita alla responsabilità, sottolineando che gesti come la sparatoria avvenuta stamani nella sua ci

Macerata - Spari da auto in corsa - sei feriti : sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - Spari da auto in corsa : 6 immigrati feriti. Una vendetta per l'omicidio di Pamela Bloccato un uomo avvolto nel tricolore Video : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...