Spalletti innamorato dell’Inter | il messaggio di San Valentino è per i nerazzurri

calcioweb.eu

: Spalletti, messaggio social ai tifosi dell’Inter - Luciano Spalletti è innamorato dell’Inter. Nel giorno di San Val… - sportal_it : Spalletti, messaggio social ai tifosi dell’Inter - Luciano Spalletti è innamorato dell’Inter. Nel giorno di San Val… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #Spalletti innamorato su Instagram: 'Oggi più che mai... Amala #senzatregua' > - CalcioNews24 : Spalletti innamorato dell’#Inter: «Oggi più che mai» – FOTO -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) L’Inter continua la preparazione per la sfida di campionato del prossimo weekend che vedrà iimpegnati a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è dar seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna per non perdere ulteriori punti in chiave Champions League. Da valutare le condizioni di Perisic e Miranda, usciti acciaccati dalla sfida con i felsinei e in forte dubbio per la gara con il ‘Grifone’. Intanto oggi, nel giorno di San, ha voluto ribadire il suo amore per l’Inter. E per farlo il tecnico di Certaldo si è affidato al suo profilo Instagram con unpieno di affetto per i colori: “Oggi più che mai…Amala. Buon Sana tutti gli interisti“. #amala #senzatregua @inter Un post condiviso da Luciano(@luciano) in data: Feb 14, 2018 at 5:46 PST L'articolo...