Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Ivan Nagler e Fabian Malleier | il settimo

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live - medagliere e programma : Slittino - altro oro tedesco! : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:31:00 GMT)

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Wendl/Arlt si confermano oro olimpico! Eccellenti settimi Nagler/Malleier : Non ci dovevano essere dubbi sull’oro tedesco nella prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo Slittino doppio. E così è stato, anche se i nomi dei vincitori sono stati in parte a sorpresa: si confermano oro a Cinque Cerchi infatti Tobias Wendl e Tobias Arlt che, dopo Sochi 2014, conquistano il successo anche in terra sudcoreana. Battuti nello scontro diretto i connazionali e campioni del mondo Eggert/Benecken. Miglior ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Wendl/Arlt sorprendono Eggert/Benecken nella prima manche. Ottimi ottavi Nagler/Malleier : Risultato a sorpresa nella prima delle due manche per quanto riguarda il doppio di Slittino nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. All’Olympic Sliding Centre c’è in testa la Germania, ma non c’è la coppia più attesa. I campioni olimpici in carica, Tobias Wendl e Tobias Alrt, hanno sorpreso tutti andandosi a prendere la prima piazza parziale con il record di spinta e quello della pista in 45.820: ad inseguire tutti gli ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Il giorno del doppio : La zampata di Wendl/Arlt nella prima manche! I giovani Nagler-Malleier per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE nella giornata dedicata al doppio di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Due sole manche, come nelle gare di Coppa del Mondo, a differenza delle quattro che hanno visto nei giorni precedenti gli uomini e le donne nel singolo, per assegnare le medaglie. Eggert/Benecken saranno sicuramente i grandissimi favoriti della prova: i teutonici sono stati dominatori in questo quadriennio a Cinque ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : l’Italia sfida la Svizzera nel curling. Ora il doppio di Slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e gli azzurri in gara nel doppio. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la conclusione delle prove in singolo, maschile e femminile, il programma dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passa al plurale, con il doppio maschile. Le due manche in programma si disputeranno nella sola giornata di domani con la prima run prevista per le 12.20, mentre la seconda dovrebbe scattare alle 13.30. I grandi favoriti di questa prova sono Toni Eggert e Sascha Benecken vincitori, o per meglio dire ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati live - medagliere e italiani : doppietta tedesca nello Slittino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:37:00 GMT)

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger concede il bis. Andrea Voetter decima : Un dominio assoluto, a mettere la ciliegina sulla torta su un quadriennio da vera Cannibale. Da Sochi 2014 a PyeongChang 2018 non cambia la musica: Natalie Geisenberger è campionessa olimpica per quanto riguarda lo Slittino singolo femminile. Quattro manche dove l’atleta nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato spazio alle avversarie: senza rischiare più di tanto (con la paura di sbagliare come il connazionale Felix Loch), è scesa in ...

Slittino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger è ad un passo dall’oro - alle sue spalle Gough vuole evitare il podio tutto tedesco : Natalie Geisenberger è distante poco più di 46 secondi dalla medaglia d’oro nello Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La tedesca, infatti, dopo il dominio nella prima giornata di gare, chiude la terza run in 46.280 (miglior tempo), grazie ad una prova solida e senza sbavature, per non rischiare nulla e confermare la sua prima posizione (clicca qui per analisi). Dalle ore 13.00, quando avrà inizio l’ultima ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Geisenberger per il bis nel singolo femminile. Azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la prima metà di gara, svoltasi ieri, nella tarda mattinata vanno in scena la terza e la quarta run, per decidere così il podio e le medaglie. In testa c’è ovviamente la grande favorita Natalie Geisenberger, che va a caccia della seconda affermazione a Cinque Cerchi ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Toni Eggert e Sascha Benecken a caccia dell’oro nel doppio contro i campioni uscenti Wendl/Arlt : Dopo le gare di singolo, il programma dello Slittino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 passa al doppio, penultima gara prima del team relay. Anche in questo caso, tuttavia, sono i colori tedeschi a partire con i favori del pronostico, dopo la incredibile beffa subita da Felix Loch nel singolo, quando stava già cullando il sogno del terzo oro consecutivo nella specialità ai Giochi Olimpici. Loch non ci sarà, ovviamente, ma i suoi connazionali ...