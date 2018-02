Sindrome premestruale | i cibi sì e i cibi no

vanityfair

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Sono tante le donne che in età fertile nel periodo che precede il ciclo ogni mese soffrono di malesseri riconduli alla cosiddetta. «Si tratta- spiega la dottoressa Beatrice Savioli, biologa nutrizionista- di un insieme di alterazioni biologiche e psicologiche più o meno importanti che si manifestano con sintomi che possono presentarsi da soli o insieme come mal di testa, crampi, gonfiore addominale, tensione mammaria, gonfiore alle gambe, sbalzi d’umore, nervosismo ecc. ». La natura però regala le “armi” per alleviare i malesseri e ridurre l’intensità dei disturbi. In che modo? Portando a tavola igiusti. Ida preferire «Alcuni alimenti possono influire sia sulle contrazioni da ciclo sia sulla stabilità umorale che sulla tensione muscolare. Gli alimenti ricchi di vitamina B6 e acido folico come spinaci e altri tipi di verdure a foglia verde ad ...