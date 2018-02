Sindrome Compulsiva di Donazione Retroattiva

beppegrillo

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Sono in treno, sto entrando nella stazione di Firenze. Vorrei dirvi qualcosa su quello che sta succedendo, che leggo sui giornali, di queste donazioni. In fondo abbiamo donato 23 invece di 24. Ma dovete capire che queste dieci, dodici persone , chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiamadied io la conosco bene questaperché colpisce anche molti genovesi. Quando devi dare laa Genova , devi donare 10, magari 2 te li tieni per rimborso spese. Loro hanno esagerato un po’ nel rimborso spese. Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casino, lasciate stare. Io invece ho un omaggio da dare ed è un libro, intitolato “Come smettere di fare schifo quotidianamente”, sono 10 consigli che comunque ...