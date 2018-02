Silvio Berlusconi | Se l' esito non è chiaro si torni al voto subito con il

Silvio Berlusconi - così il Cav guadagnerà voti dallo scandalo dei rimborsi grillini : Luigi Di Maio rischia di incassare un doppio danno dallo scandalo dei rimborsi non versati dei parlamentari grillini. Il candidato premier del M5S non solo si ritrova a fronteggiare un colpo basso in ...

Cristina Rossello - la candidata di Silvio Berlusconi : 'Laura Boldrini è attenta alle parole - io al merito' : Cristina Rossello, avvocato di Silvio Berlusconi nella causa di divorzio da Veronica Lario , è uno dei volti nuovi di Forza Italia, dopo che il Cavaliere glielo ha espressamente chiesto: 'Ho risposto ...

Silvio Berlusconi : Tassa successione è immorale : Silvio Berlusconi va avanti nella campagna elettorale e dopo l'incontro con Confcommercio è il turno di Coldiretti. Il Cavaliere ha spiegato il suo programma in vista del voto del 4 marzo: "l nuovo governo deve intervenire con un piano Marshall per la Sicilia, dove l’agricoltura è in totale agonia. Dobbiamo far ripartire le infrastrutture, in primis dal Ponte", ha spiegato il leader di Forza Italia sottolineando ...

Marco Minniti : "Matteo Renzi non aprirà a Silvio Berlusconi" : Forse Berlusconi "lo vorrebbe", "ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da Eugenio Scalfari su Repubblica."Semmai - spiega - pensa che Berlusconi avrà verso il Partito democratico un comportamento neutrale. È possibile che questo avvenga ma certo non di più. Passiamo all'altro polo, quello grillino. Di Maio sta facendo alleanze sottobanco, ...

Giorgia Meloni : 'Silvio Berlusconi indichi chiaramente il nome del candidato premier di Forza Italia' : I sondaggi languono. Certo, Forza Italia cresce di giorno in giorno e di settimana in settimana. Ma l'effetto-Berlusconi, finora, è stato molto limitato. Il partito prende lo 0,2-0,3 a settimana. Che ...

Silvio Berlusconi - la condanna dei numeri : il 40% non basta a governare : Quaranta per cento, quaranta per cento. Pare un mantra. E' la soglia che il centrodestra invoca come necessaria per avere una maggioranza in grado di formare un governo. Silvio Berlusconi lo ha detto ...

Silvio Berlusconi sul caso "rimborsopoli" prende in giro i 5 Stelle : "Onestà - onesta..." : A margine di un incontro nella sede di Confcommercio a Roma, il presidente di Fi Silvio Berlusconi risponde riprendendo in maniera ironica il famoso motto dei 5 Stelle a chi gli chiede un commento sul caso dei mancati rimborsi dei parlamentari pentastellati. Dal palco Berlusconi era tornato ad attaccare il Movimento: "Non è un partito democratico, ma una setta che prende ordine da un capo".

Silvio Berlusconi : "Cottarelli? L'ho sentito - è disponibile per il nostro governo". L'ex commissario alla spending review non commenta : Carlo Cottarelli? Sarà nella squadra di governo se il centrodestra vincerà le elezioni il 4 marzo. A riferirlo è il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi: "Carlo Cottarelli lo ho sentito ieri per telefono, mi ha ringraziato e mi ha detto di essere disponibile ad entrare nella squadra di governo, uno dei 12 nomi non provenienti dalla politica, magari con un ministero dedicato alla spending review".Berlusconi aveva ...

Licia Ronzulli - parla la donna più vicina a Silvio Berlusconi : liste - governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

#Cartabianca/ Anticipazioni 13 febbraio : Silvio Berlusconi ospite di Bianca Berlinguer : #CartaBianca, Anticipazioni e ospiti 13 febbraio: Bianca Berlinguer torna in onda in prima serata con Silvio Berlusconi protagonista del nuovo appuntamento.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 07:12:00 GMT)

Silvio Berlusconi : 'Voglio Carlo Cottarelli ministro alla spending review' : 'Abbiamo pronto un ministero per la spending review per Carlo Cottarelli , dando a lui il potere di fare tagli per la spesa pubblica. Non so se lui ci dirà di sì ma ha le caratteristiche a cui noi ...

Silvio Berlusconi quattro volte in tv in una settimana : 'Obiettivo Forza Italia al 25%' : Una vera e propria battuta a tappeto. Di elettori e categorie produttive. Da questa settimane per Silvio Berlusconi inizia un vero e proprio tour de Force che si fermerà solo tra una ventina di giorni,...