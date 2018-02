“Signora | è incinta” Ha solo 11 anni | la sua pancia cresce e ha dolori fortissimi La

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Una malattia che le stava devastando la vita e che i genitori non riuscivano a comprendere. L’esistenza di Cherish-Rose Lavelle di appena 11stava per finire in modo tragico e assurdo. I fatti si sono svolti nel Queensland, in Australia. La ragazzina aveva lamolto gonfia, così tanto che i medici erano convinti che fosse incinta. Poi, dopo i dovuti controlli, hanno invece scoperto che ne suo addome sidava un tumore di 10 chili. La mamma della piccola, Louise si era resa conto che qualcosa non andava quando sua figlia ha cominciato a perdere peso velocemente. Temendo il peggio, ha portato Cherish-Rose dal medico, ma la soluzione non è arrivata subito. Parlando al Fraser Coast Chronicle, la donna ha detto: “Sento spesso di famiglie costrette ad affrontare problemi simili, ma non pensi mai che possa davvero succedere a te. Cherish-Rose mi diceva che era stanca ...