Sicilia : Musumeci - bene commissione Antimafia - ora via libera a codice etico : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Esprimo soddisfazione per il voto unanime dell’Aula al disegno di legge Fava che, fra l’altro, attribuisce alla commissione regionale Antimafia maggiori competenze di indagine, pur nei limiti della giurisprudenza costituzionale. Sarebbe bello se l’Assemblea regionale

Sicilia : Musumeci incontra De Vincenti - nasce cabina di regia per spesa (2) : (AdnKronos) - "C'è grande collaborazione con il presidente Musumeci - ha sottolineato il ministro De Vincenti - Abbiamo condiviso l'esigenza di accelerare sui lavori in corso avviati con il Patto Sicilia, di una messa a fuoco migliore sulle priorità chiave per la Regione e abbiamo concordato per un'

Sicilia : Musumeci - 5 mld di fondi da spendere nei prossimi cinque anni : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Con il ministro De Vincenti abbiamo concordato una cabina di regia che si occupi esclusivamente di monitorare e accelerare la spesa in Sicilia. Entro i prossimi cinque anni avremo da spendere cinque miliardi: è un'occasione che una terra povera come la nostra non può

Sicilia : Musumeci incontra De Vincenti - nasce cabina di regia per spesa : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Una cabina di regia che si occuperà di accelerare la spesa in Sicilia. Ad annunciarlo sono stati il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti al termine di un incontro svoltosi questa mattina a Roma

Sicilia : Musumeci incontra De Vincenti - nasce cabina di regia per spesa : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – Una cabina di regia che si occuperà di accelerare la spesa in Sicilia. Ad annunciarlo sono stati il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti al termine di un incontro svoltosi questa mattina a Roma. L'articolo Sicilia: Musumeci incontra De Vincenti, nasce cabina di regia per spesa sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia : Cracolici (Pd) - rimozione Antoci atto di pirateria del governo Musumeci : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Avere rimosso Antoci dalla guida dell’Ente Parco dei Nebrodi è un atto di pirateria istituzionale del governo Musumeci. Antoci in questi anni si è distinto per una gestione intelligente del Parco ed è stato protagonista di una concreta azione di contrasto alla mafia e

Sicilia : Musumeci - Antoci? Polemica da campagna elettorale e Pd è ipocrita : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Come per tutti coloro che sono impegnati nella lotta per la legalità, ho avuto grande rispetto anche per il dottor Antoci, al quale ho testimoniato solidarietà e vicinanza nel mio passato ruolo di presidente della Commissione regionale antimafia. Per questo il suo 'pr

Sicilia - Musumeci rimuove Antoci (già escluso dalle candidature Pd) : “La mafia vuole uccidermi - la politica mi fa fuori” : I mafiosi volevano ammazzarlo alla vecchia maniera: i massi piazzati in mezzo a una strada di montagna, l’auto blindata costretta a fermarsi e un commando di killer che spunta dai boschi per fare fuoco a colpi di fucile. Gli è andata male. Anzi malissimo. Perché da quell’agguato Giuseppe Antoci è uscito illeso. E da quel giorno di maggio 2016 della battaglia solitaria condotta dal presidente del parco dei Nebrodi hanno cominciato a parlare ...

Sicilia : Antoci - mia rimozione? Ora so Musumeci da che parte sta : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - "Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che, attraverso la mia rimozione e il relativo commissariamento del Parco dei Nebrodi, mi ha fatto comprendere, in maniera inequivocabile, da quale parte sta. Sono stati anni intensi, a tratti difficili,

Sicilia : Antoci - mia rimozione? Ora so Musumeci da che parte sta (2) : (AdnKronos) - Poi sono arrivati i risultati sul fronte del turismo ("Nella stagione del 2017, su un campione di 44 differenti nazionalità, si è registrato un aumento esponenziale su tre mete principali: Taormina, Isole Eolie e Parco dei Nebrodi"), della lotta alla criminalità ("Si è notevolmente abb

Sicilia : Antoci lascia Parco Nebrodi - sindaci a Musumeci 'preoccupati da rimozione' : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - "Apprendiamo con grande dispiacere la revoca improvvisa e inaspettata del dottor Antoci da presidente del Parco dei Nebrodi prima dello scadere del mandato di fine ottobre. Tale provvedimento desta seria preoccupazione per noi sindaci dei Comuni dei Nebrodi che dopo an

Sicilia : Antoci lascia Parco Nebrodi - sindaci a Musumeci ‘preoccupati da rimozione’ (2) : (AdnKronos) – “Il protocollo di legalità, ormai legge dello Stato, porta il nome del presidente Antoci -ricordano i sindaci nella lettera- e lo ha esposto a tal punto da diventare vittima di un agguato mafioso a riprova del duro colpo che è stato inflitto alle organizzazioni criminali che ruotavano intorno al Parco dei Nebrodi e non solo. Ciò ha comportato anche per noi un modello di riferimento guardando con la lente di ...

Sicilia : Antoci lascia Parco Nebrodi - sindaci a Musumeci ‘preoccupati da rimozione’ : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) – “Apprendiamo con grande dispiacere la revoca improvvisa e inaspettata del dottor Antoci da presidente del Parco dei Nebrodi prima dello scadere del mandato di fine ottobre. Tale provvedimento desta seria preoccupazione per noi sindaci dei Comuni dei Nebrodi che dopo anni di commissariamenti abbiamo finalmente visto ripartire l’Ente che è diventato volano di sviluppo e attrattiva turistica”. ...

Sicilia : Musumeci - Fondi Ue? Soldi ci sono ma mancano progetti : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - In Sicilia "non mancano le risorse" dei Fondi Ue "ma i progetti". A dirlo è il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo d'Orleans. Secondo Musumeci bisognerebbe "implementare" i progetti "perché il nostro obiettivo è spend