Sicilia | Ars istituisce commissione regionale Antimafia

Sicilia : Ars - tornano i tetti agli stipendi dipendenti : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - All’Assemblea regionale Siciliana sono stati reintrodotti i tetti agli stipendi per i dirigenti e i sottotetti per le altre carriere contemplati dalla norma scaduta lo scorso 31 dicembre. Conclusa la trattativa, l’amministrazione dell’Ars ha firmato l’accordo con sei d

Sicilia : Ars - tornano i tetti agli stipendi dipendenti (2) : (AdnKronos) – L’intesa firmata con le sigle sindacali prevede retribuzioni inferiori per i dipendenti Ars assunti con i concorsi che saranno banditi in questa legislatura. I tetti saranno di 240 mila euro lordi per i dirigenti, 172 mila euro per gli stenografi, 166 mila per i segretari, 115 mila per i coadiutori e 99 mila per gli assistenti parlamentari. “Si tratta di tetti omnicomprensivi, poiché per i nuovi assunti le ...

Gabriella Carlucci : Vogliamo aiutare le aziende Siciliane ad internazionalizzarsi : E' questo l'indicatore che nell'economia italiana dà un dato di miglioramento. Nella realtà c'è un impoverimento generale, l'indice della disoccupazione al sud è del 40%. Se non diamo ai giovani la ...

Sicilia : slitta di una settimana seduta Ars su rifiuti : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) – slitta di una settimana la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana prevista per oggi pomeriggio nel corso della quale il Presidente della Regione Nello Musumeci avrebbe dovuto fare il suo intervento sull’emergenza rifiuti in Sicilia e sulla crisi idrica a Palermo. Ad annunciarlo è lo stesso Musumeci. “Domani dovrò incontrare il ministro De Vincenti a Roma – ha detto ai cronisti a ...

Elezioni - polemiche su assessori Siciliani candidati. Scilla a Marsala - in tanti con lui : I turisti che utilizzano i voli provenienti da ogni parte d'Europa sono linfa vitale per un'economia come la nostra fondata sulle eccellenze agroalimentari, sulla cultura e sulla natura. Il mio ...

Sicilia : Presidente Ars a don Scordato - qui non gioca nessuno : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) – Il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che finora si è astenuto da ogni commento sulla trattativa in corso per la riduzione degli stipendi dei burocrati di Palazzo dei Normanni, ha deciso di rompere il silenzio per replicare a don Cosimo Scordato, parroco di San Francesco Saverio di Palermo. Il prete negli ultimi giorni ha più volte attaccato l’Ars per gli stipendi dei dipendenti ritenuti ...

