SHAUN WHITE | OLIMPIADI PYEONGCHANG 2018 Lo snowboarder conquista la sua terza medaglia

SHAUN WHITE vince la terza medaglia d'oro in 3 Olimpiadi. Centesima storica medaglia d'oro nelle Olimpiadi invernali al team Usa : La sentiva la pressione, eccome. Erano quattro anni che aspettava questo momento, dalle Olimpiadi di Sochi, dove si piazzò solo alla quarta posizione. Shaun White non ha mai digerito quella medaglia di legno, ma si è finalmente riscattato, portando a casa un successo strabiliante, non solo per sé, ma per tutto il team americano. La sua medaglia, infatti, non gli ha consentito solo di diventare il primo atleta uomo ...

SNOWBOARD Halfpipe 1. Shaun White (Stati Uniti) 2. Ayumu Hirano (Giappone) 3. Scotty James (Australia) COMBINATA NORDICA: Gundersen Trampolino piccolo: 1. Eric Frenzel (Germania) 2. Akito Watabe (Giappone) 3. Lukas Klapfer (Austria)

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Halfpipe ai piedi di SHAUN White! Terzo oro da leggenda : È servita una terza run da 97.75 ma Shaun White è tornato sul tetto del Mondo. Quattro anni dopo la delusione di Sochi 2014, dodici anno dopo il primo trionfo a Torino 2006, the Flying Tomato ha vinto la medaglia d’oro nell’Halfpipe di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in un contest tra i più attesi della storia della discplina, anche grazie ad avversari di livello altissimo. Già nella prima run, White aveva ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nelle qualificazioni dell’halfpipe maschile vince la leggenda SHAUN White. Punteggi alti - sarà una gran finale : A PyeongChang si sono svolte le qualificazioni dell’halfpipe maschile nello Snowboard: con il fantastico Punteggio di 98.50 si è imposto il leggendario Shaun White, capace di stampare il Punteggio nella seconda run. Alle sue spalle, con un altrettanto impressionante 96.75 l’australiano Scotty James. Completa il podio della qualifica il nipponico Ayumu Hirano, con 95.25. Passano anche lo statunitense Ben Ferguson, con 91.00, ed il ...

