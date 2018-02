Selfie con iPhone X | 5 trucchi per lo scatto perfetto

Selfie & Told : il cantautore Kerouac racconta il disco d’esordio “Ortiche” : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Fedez - Ferragni e il Selfie con Dua Lipa. Ecco le star fan di altre star : Fedez e Chiara Ferragni da un paio di settimane sono a Los Angeles. Lì aspettano la nascita del primogenito (un maschio, si chiamerà Leone). E nell’attesa ingannano il tempo tra shooting di lavoro (per lei), lezioni d’inglese (per lui), cene romantiche (in coppia), visite al reparto di maternità, e concerti. L’ultimo? Quello della cantante britannica di New Rules, Dua Lipa. LEGGI ANCHELa dedica di Fedez al piccolo Leone, «Ti ...

Selfie & Told : il cantautore Kerouac racconta il disco d’esordio “Ortiche” : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Selfie & Told : il musicista Arvioux racconta il secondo EP “A Safe Place” : “What do I really want to do?/ Where do I really want to go?/ What is my crazy wild dream?/ Do I have to believe it?// Take me down to a place where I can just feel Safe/ […]” – “Insecure“ Ciao lettrici e lettori di Oubliette Magazine, mi chiamo Alberto Gatti e sono un musicista e compositore […]

Selfie & Told : il cantautore Kerouac racconta il disco d’esordio “Ortiche” : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Selfie & Told : il musicista Arvioux racconta il secondo EP “A Safe Place” : “What do I really want to do?/ Where do I really want to go?/ What is my crazy wild dream?/ Do I have to believe it?// Take me down to a place where I can just feel Safe/ […]” – “Insecure“ Ciao lettrici e lettori di Oubliette Magazine, mi chiamo Alberto Gatti e sono un musicista e compositore […]

Selfie & Told : il cantautore Kerouac racconta il disco d’esordio “Ortiche” : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Selfie & Told : il musicista Arvioux racconta il secondo EP “A Safe Place” : “What do I really want to do?/ Where do I really want to go?/ What is my crazy wild dream?/ Do I have to believe it?// Take me down to a place where I can just feel Safe/ […]” – “Insecure“ Ciao lettrici e lettori di Oubliette Magazine, mi chiamo Alberto Gatti e sono un musicista e compositore […]

Selfie & Told : il cantautore Kerouac racconta il disco d’esordio Ortiche : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Selfie & Told : il musicista Arvioux racconta il secondo EP “A Safe Place” : “What do I really want to do?/ Where do I really want to go?/ What is my crazy wild dream?/ Do I have to believe it?// Take me down to a place where I can just feel Safe/ […]” – “Insecure“ Ciao lettrici e lettori di Oubliette Magazine, mi chiamo Alberto Gatti e sono un musicista e compositore […]

Autoscatto anziché Selfie - marca anziché brand : esce il Nuovo Devoto-Oli con una rubrica per salvare l'italiano : Risposta al posto di feedback, retroscena invece di backstage, marca al posto di brand e soprattutto Autoscatto anziché selfie. Contiene anche una speciale rubrica 'Dirlo in italiano' che offre un'...

Selfie & Told : il musicista Arvioux racconta il secondo EP “A Safe Place” : “What do I really want to do?/ Where do I really want to go?/ What is my crazy wild dream?/ Do I have to believe it?// Take me down to a place where I can just feel Safe/ […]” – “Insecure“ Ciao lettrici e lettori di Oubliette Magazine, mi chiamo Alberto Gatti e sono un musicista e compositore […]

Selfie & Told : il musicista Arvioux racconta il secondo EP A Safe Place : “What do I really want to do?/ Where do I really want to go?/ What is my crazy wild dream?/ Do I have to believe it?// Take me down to a Place where I can just feel Safe/ […]” – “Insecure“ Ciao lettrici e lettori di Oubliette Magazine, mi chiamo Alberto Gatti e sono un musicista e compositore […]

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala un Selfie - un caffè o un incontro con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord. Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...